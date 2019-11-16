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    Жизнь

    Time выбрал главные фильмы десятилетия

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    <p>В список попали фильмы &laquo;Рома&raquo;, &laquo;Лунный свет&raquo; и &laquo;Меланхолия&raquo;</p> <div></div> - Time выбрал главные фильмы десятилетия

    В список попали фильмы «Рома», «Лунный свет» и «Меланхолия»

    Список составила кинокритик журнала Стефани Захарек

    Журнал Time представил список главных фильмов десятилетия, который составила кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В него вошли десять фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.

    По словам Захарек, в список попали картины, которые глубоко тронули ее. При этом она отмечает, что это не нашумевшие релизы.

    «Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, – это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют «великими» сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы», – объяснила Захарек.

    • «Где-то» Софии Копполы
    • «Пещера забытых снов» Вернера Херцога
    •  «Меланхолия» Ларса фон Триера
    •  «Перед полуночью» Ричарда Линклейтера
    •  «Феникс» Кристиана Петцольда
    •  «Джон Уик» Чада Стахелски и Дэвида Литча
    •  «Сельма» Авы ДюВерней
    •  «Лунный свет» Барри Дженкинса
    •  «Затерянный город Z» Джеймса Грэя
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