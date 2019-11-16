Time выбрал главные фильмы десятилетия



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В список попали фильмы «Рома», «Лунный свет» и «Меланхолия»

Список составила кинокритик журнала Стефани Захарек

Журнал Time представил список главных фильмов десятилетия, который составила кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В него вошли десять фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.

По словам Захарек, в список попали картины, которые глубоко тронули ее. При этом она отмечает, что это не нашумевшие релизы.

«Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, – это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют «великими» сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы», – объяснила Захарек.