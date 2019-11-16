Time выбрал главные фильмы десятилетия
В список попали фильмы «Рома», «Лунный свет» и «Меланхолия»
Список составила кинокритик журнала Стефани Захарек
Журнал Time представил список главных фильмов десятилетия, который составила кинокритик издания и номинант Пулитцеровской премии в области критики Стефани Захарек. В него вошли десять фильмов, которые вышли в период с 2010 по 2018 год.
По словам Захарек, в список попали картины, которые глубоко тронули ее. При этом она отмечает, что это не нашумевшие релизы.
«Один из методов составления подобных списков, который можно назвать условно объективным, – это выбор больших фильмов и звездных моментов, с которыми большинство зрителей может согласиться. Но часто картины, которые называют «великими» сразу после их выхода в прокат, даже действительно потрясающие ленты запоминаются не так сильно, как другие, менее громкие фильмы», – объяснила Захарек.
- «Где-то» Софии Копполы
- «Пещера забытых снов» Вернера Херцога
- «Меланхолия» Ларса фон Триера
- «Перед полуночью» Ричарда Линклейтера
- «Феникс» Кристиана Петцольда
- «Джон Уик» Чада Стахелски и Дэвида Литча
- «Сельма» Авы ДюВерней
- «Лунный свет» Барри Дженкинса
- «Затерянный город Z» Джеймса Грэя