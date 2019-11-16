«Джокер» побил рекорд, собрав $1 миллиард в мировом прокате



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Создатели картины заявляли, что рассчитывают на сборы в $1 миллиард, и их ожидания сбылись

Мрачная картина «Джокер», рассказывающая об истории яркого злодея из комиксов, преодолела планку $1 миллиард, сообщает Forbes.Ранее издание предполагало, что картина станет самым прибыльным фильмом по комиксам в истории, если соберет $957 миллионов, но «Джокер» перевыполнил план.

Создатели картины заявляли, что рассчитывают на сборы в $1 миллиард, и их ожидания сбылись. «Джокер» стал первым фильмом со взрослым рейтингом, который переступил этот рубеж, и третьим фильмом производства не компании Disney и не Universal, который за последний год собрал более $1 миллиарда: до него этот сделал «Аквамен» ($1,048 миллиарда) и «Человек-паук: Вдали от дома» ($1,031 миллиарда). С 2014 года, после картины «Трансформеры: Эпоха истребления», ни один фильм, который создали не Disney или Universal, не собирал в прокате больше $1 миллиарда.