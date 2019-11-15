Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом



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В июле режиссер рассказал изданию Deadline, что задумывается о том, чтобы снять собственный вестерн-сериал «Закон Баунти»

Работа над заключительным в его карьере (десятым) фильмом – на последнем месте в списке дел режиссера

Режиссер Квентин Тарантино, выступая на мероприятии Британской киноакадемии в Лондоне, рассказал, что перед тем, как приступать к работе над своим десятым фильмом, планирует закончить книгу, а после этого займется театральной постановкой и сериалом. Об этом сообщает Variety. Недавно женившийся режиссер неоднократно рассказывал, что после выхода своей десятой картины планирует уйти из кинематографа.

«Обычно, когда я заканчиваю сценарий, мы практически сразу начинаем производство. Когда я дописал «Однажды в Голливуде», то не был готов начать съемки. Одной из причин, почему я был не готов, стало то, что я был настроен писать», – вспоминает режиссер.

Он рассказал, что, когда дописал сценарий «Однажды в Голливуде», то отложил его в сторону и написал пьесу, а потом – пять эпизодов сериала.

«Сейчас я работаю над книгой и надеюсь закончить ее за три месяца. К марту, возможно. После этого, может быть, займусь пьесой, а потом, в теории, сделаю сериал – и только тогда начну думать над десятым фильмом», – рассуждает Тарантино.