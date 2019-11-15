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    Шоу-биз

    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом

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    <p>В июле режиссер рассказал изданию Deadline, что задумывается о том, чтобы снять собственный вестерн-сериал &laquo;Закон Баунти&raquo;</p> - Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом

    В июле режиссер рассказал изданию Deadline, что задумывается о том, чтобы снять собственный вестерн-сериал «Закон Баунти»

    Работа над заключительным в его карьере (десятым) фильмом – на последнем месте в списке дел режиссера

    Режиссер Квентин Тарантино, выступая на мероприятии Британской киноакадемии в Лондоне, рассказал, что перед тем, как приступать к работе над своим десятым фильмом, планирует закончить книгу, а после этого займется театральной постановкой и сериалом. Об этом сообщает Variety. Недавно женившийся режиссер неоднократно рассказывал, что после выхода своей десятой картины планирует уйти из кинематографа.

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    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом
    Квентин Тарантино рассказал, чем займется перед своим последним фильмом

    «Обычно, когда я заканчиваю сценарий, мы практически сразу начинаем производство. Когда я дописал «Однажды в Голливуде», то не был готов начать съемки. Одной из причин, почему я был не готов, стало то, что я был настроен писать», – вспоминает режиссер.

    Он рассказал, что, когда дописал сценарий «Однажды в Голливуде», то отложил его в сторону и написал пьесу, а потом – пять эпизодов сериала.

    «Сейчас я работаю над книгой и надеюсь закончить ее за три месяца. К марту, возможно. После этого, может быть, займусь пьесой, а потом, в теории, сделаю сериал – и только тогда начну думать над десятым фильмом», – рассуждает Тарантино.

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