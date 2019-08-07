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    Жизнь

    Тина Кунаки повеселилась с подругами во время фотосета на Гавайях

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    Тина Кунаки&nbsp; - Тина Кунаки повеселилась с подругами во время фотосета на Гавайях
    Тина Кунаки 

    Съемка получилась очень веселой и забавной

    22-летняя Тина Кунаки и ее подруги, 28-летняя американская серфигнистка Коко Хо и 25-летняя модель Зои Аггерили, приняли участие в фотосессии для бренда Volcom Women’s на Гавайях. Съемка прошла с улыбками и смехом.

    Главным местом фотосета стал Тихий океан. Девушки забрались на надувную лодку и принялись позировать фотографу, однако вместо традиционных модельных поз они решили слегка подурачиться. Супруга Венсана Касселя, одетая в гидрокостюм, сделала вид, что катается на серфе, а Коко стала капитаном судна и взяла в руки весло.

    «Доверяю @xococoho», — написала Тина.

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    Тина Кунаки повеселилась с подругами во время фотосета на Гавайях
    Тина Кунаки повеселилась с подругами во время фотосета на Гавайях
    Тина Кунаки повеселилась с подругами во время фотосета на Гавайях

    Подруги также баловали себя сладостями, делая радостные солнечные фото.

    Вместе с Зои модель также сделала несколько забавных кадров. В коротком ролике девушки, где позировали с надувными кругами, Тина нагнулась, чтобы придумать позу, а подруга в этот момент потянулась к ней. Жена Касселя так и не поняла, что произошло, но сочла это смешным.

    Во время съемки фотограф посмеялся над пышной прической Тины. Она опубликовала селфи с нарочито серьезными лицом и написала: «Маленькая дикая голова, сказал он».

    Поклонники с восторгом восприняли снимки и видео модели. В комментариях посыпались комплименты от фанатов, друзей и самого Венсана.

    «Действительно очень забавная мама», — написал супруг модели.

    Джерело: graziamagazine.ru

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