Ученые приравняли просмотр фильмов для взрослых к наркотикам
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Розсилка
Увлечение «клубничкой» может убить любовь в отношениях с постоянным партнером
Медики сделали вывод, что популярность порнографии в современном мире привела к психическим расстройствам у многих людей. Отдельные специалисты даже намерены приравнять мастурбацию к наркотикам.
В частности, ученые отмечают, что просмотр порнографии убивает любовь. В таком случае поклонники порно оказываются в зависимости, из-за чего обостряется ощущение одиночества. А частый просмотр такого контента может даже пробудить любовь к насилию и испортить сексуальную жизнь.
Пока что психологи отказываются приравнивать на официальном уровне к психическим заболеваниям. Правда, термины «нимфомания» (высокое половое влечение у женщин) и «сатириаз» (повышенное половое влечение у мужчин) никуда не исчезли.
Недавнее исследование Brain activity in sex addiction mirrors that of drug addiction доказало, что порнозависимые люди имеют похожую реакцию центров удовольствия мозга с людьми, которые страдают алкоголизмом или наркоманией.
И пока спор о том, существует ли вообще зависимость от секса или мастурбации, идет не первый год, в США признают, что просмотр порно представляет угрозу здоровью мужчин, ведь оно может подсадить на зависимость от мастурбации.
Джерело: 24 канал