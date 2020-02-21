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    Жизнь

    Трамп раскритиковал решение Киноакадемии дать «Оскар» «Паразитам»

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    &laquo;Верните нам старый Голливуд&raquo;, - разразился Трамп - Трамп раскритиковал решение Киноакадемии дать «Оскар» «Паразитам»
    «Верните нам старый Голливуд», - разразился Трамп

    Сторонники президента США встретили его речь аплодисментами и одобрительными выкриками

    Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Колорадо. В своей речи он, помимо прочего, раскритиковал Американскую киноакадемию, которая в этом году отдала главный «Оскар» южнокорейской ленте «Паразиты», ставшей лучшим фильмом года.

    «Победил фильм из Южной Кореи. Какого черта вообще происходит? У нас и так достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И отдавать ей «Оскар» за лучший фильм - это, по‑вашему, нормально? Я не знаю. Верните нам старый Голливуд, пожалуйста. «Бульвар Сансет», «Унесенные ветром» и другие великие картины. Но нет, вместо этого мы отдаем победу Южной Корее», - разразился Трамп.

    Премию «Оскар 2020» вручили в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. «Паразиты» стал лучшим фильмом, Пон Чжун Хо - лучшим режиссером, Брэд Питт получил свою первую статуэтку за актерское мастерство, Хоакина Феникса ожидаемо наградили за «Джокера». Полный список победителей можно увидеть по ссылке.

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    кино Премия «Оскар» Дональд Трамп новости
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