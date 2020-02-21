Трамп раскритиковал решение Киноакадемии дать «Оскар» «Паразитам»



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«Верните нам старый Голливуд», - разразился Трамп

Сторонники президента США встретили его речь аплодисментами и одобрительными выкриками

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Колорадо. В своей речи он, помимо прочего, раскритиковал Американскую киноакадемию, которая в этом году отдала главный «Оскар» южнокорейской ленте «Паразиты», ставшей лучшим фильмом года.

«Победил фильм из Южной Кореи. Какого черта вообще происходит? У нас и так достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И отдавать ей «Оскар» за лучший фильм - это, по‑вашему, нормально? Я не знаю. Верните нам старый Голливуд, пожалуйста. «Бульвар Сансет», «Унесенные ветром» и другие великие картины. Но нет, вместо этого мы отдаем победу Южной Корее», - разразился Трамп.

Trump goes off on the Oscars for giving Best Picture to Parasite because it's a South Korean movie pic.twitter.com/GUGKdExTbw — Claudia Koerner (@ClaudiaKoerner) February 21, 2020

Премию «Оскар 2020» вручили в Лос-Анджелесе в ночь на 10 февраля. «Паразиты» стал лучшим фильмом, Пон Чжун Хо - лучшим режиссером, Брэд Питт получил свою первую статуэтку за актерское мастерство, Хоакина Феникса ожидаемо наградили за «Джокера». Полный список победителей можно увидеть по ссылке.