Трамп раскритиковал решение Киноакадемии дать «Оскар» «Паразитам»

Сторонники президента США встретили его речь аплодисментами и одобрительными выкриками

Президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Колорадо. В своей речи он, помимо прочего, раскритиковал Американскую киноакадемию, которая в этом году отдала главный «Оскар» южнокорейской ленте «Паразиты», ставшей лучшим фильмом года.

«Победил фильм из Южной Кореи. Какого черта вообще происходит? У нас и так достаточно торговых проблем с Южной Кореей. И отдавать ей «Оскар» за лучший фильм - это, по‑вашему, нормально? Я не знаю. Верните нам старый Голливуд, пожалуйста. «Бульвар Сансет», «Унесенные ветром» и другие великие картины. Но нет, вместо этого мы отдаем победу Южной Корее», - разразился Трамп.

