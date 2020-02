В сети появились кадры со съемок сиквела «Венома»

На видео Харрельсона в образе Клетуса Кэссиди расстреливает полиция

Пользователь твиттера Let’s Talk Carnage! опубликовал два ролика со съемок сиквела фильма Marvel «Веном». В них показана сцена с суперзлодеем Карнажем (Клетусом Кэссиди) в исполнении Вуди Харрельсона. Правоохранители пытаются его застрелить, но у них ничего не выходит.

Here we see Woody Harrelson filming as Cletus Kasady!



It looks like Kasady has been stopped on the street by some cops and they’re shooting him.



I Wonder if his hand movements will involve the Symbiote in post production?



Either way it looks great!



