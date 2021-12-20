Третий результат в истории: новый фильм о Человеке-пауке принес много денег

Только два фильма в истории собирали большую кассу в Америке в дебютный уикен

Только два фильма в истории собирали большую кассу в Америке в дебютный уикен

Лента о приключениях Питера Паркера показала абсолютно лучший старт в «постковидную эпоху», в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в $100 млн

Новый блокбастер киностудий Marvel и Sony Pictures «Человек-паук: Нет пути домой» заработал в дебютный уикенд почти $600 млн. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в воскресенье, 19 декабря.

Так, сборы картины в стартовый уикенд в Северной Америке превзошли ожидания экспертов и составили $253 млн в 4336 кинотеатрах.

Лента о приключениях Питера Паркера показала абсолютно лучший старт в «постковидную эпоху», в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в $100 млн. Лучший результат раньше принадлежал сиквелу «Венома» – $90 млн за первые выходные.

Только два фильма в истории собирали большую кассу в Америке в дебютный уикен: «Мстители: Война бесконечности» – $257 млн и «Мстители: Финал» – $357 млн.

Мировые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» составили $587,2 млн. Это также третий результат в истории для дебютных выходных.

Ранее, стриминговая платформа HBO Max выпустила постер специального трибьют-эпизода, приуроченного к 20-летию выхода картины «Гарри Поттер и философский камень» – первого фильма кинофраншизы о Гарри Поттере.