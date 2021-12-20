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    Третий результат в истории: новый фильм о Человеке-пауке принес много денег

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    Только два фильма в истории собирали большую кассу в Америке в дебютный уикен - Третий результат в истории: новый фильм о Человеке-пауке принес много денег
    Только два фильма в истории собирали большую кассу в Америке в дебютный уикен
    Фото из открытых источников

    Лента о приключениях Питера Паркера показала абсолютно лучший старт в «постковидную эпоху», в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в $100 млн

    Новый блокбастер киностудий Marvel и Sony Pictures «Человек-паук: Нет пути домой» заработал в дебютный уикенд почти $600 млн. Об этом сообщает специализированный сайт Box Office Mojo в воскресенье, 19 декабря.

    Так, сборы картины в стартовый уикенд в Северной Америке превзошли ожидания экспертов и составили $253 млн в 4336 кинотеатрах.

    Лента о приключениях Питера Паркера показала абсолютно лучший старт в «постковидную эпоху», в которую сборам ни одного фильма не удавалось превысить отметку даже в $100 млн. Лучший результат раньше принадлежал сиквелу «Венома» – $90 млн за первые выходные.

    Только два фильма в истории собирали большую кассу в Америке в дебютный уикен: «Мстители: Война бесконечности» – $257 млн и «Мстители: Финал» – $357 млн.

    Мировые сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» составили $587,2 млн. Это также третий результат в истории для дебютных выходных.

    Ранее, стриминговая платформа HBO Max выпустила постер специального трибьют-эпизода, приуроченного к 20-летию выхода картины «Гарри Поттер и философский камень» – первого фильма кинофраншизы о Гарри Поттере.

    Теги: кино
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    Третий результат в истории: новый фильм о Человеке-пауке принес много денег