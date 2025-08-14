«Вдарила сина, лізла в бійку із чоловіком». Акторка Малахова вступилася за Темляка та розказала про особисте

Акторка розповіла про власний життєвий опит та засудила тих, хто цькує Темляка

Акторка Театру на Подолі Даша Малахова вступилась за свого колегу Костянтина Темляка, якого фотографиня Анастасія Соловйова звинуватила у домашньому насильстві, а також у тому, що він нібито надсилав 15-річній дівчині, нині співачці Manita, повідомлення сексуального характеру. Вона розповіла про власні життєві труднощі та засудила людей, які сиплять на артиста звинуваченнями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на її пост у Facebook.

Малахова звинуватила ЗМІ та тих, хто виступає проти Темляка, в тому ті «перевзулися», та наголосила, що святих людей не буває. Також вона навела приклад з власного життя, розповівши, що була у стосунках як жертвою, так і аб’юзером.

«Моє життя було сповнене болю і помилок. Я кілька разів, від безсилля, вдаряла свого сина, хапалася за ніж, коли на мене агресував чоловік, лізла в бійку, била посуд. Під час навчання за кордоном мене спробували зґвалтувати, і я побила хлопця важким стільцем, зламала йому ключицю і руку. Я знаю, як це – бути жертвою й агресором водночас, провокувати. Я шантажувала людей, яких колись любила, пережила емоційне насильство і знущання, вистрибувала з машини на ходу, тримала мертвих друзів, які покінчили з собою в схожих обставинах. Я приймала наркотики, і один раз – героїн, роками була в терапії, лікувалась, намагалась і змогла», – розповіла вона.

фото: Даша Малахова/Facebook

За словами акторки, вона вірить, що справжня чесна та відверта людина проходить шлях, який не може бути «білим і пухнастим». Вона хоче, щоб українське суспільство не займалося «беззмістовним цькуванням», яке, на її думку, пов’язане лише з неосвіченістю, простотою мислення й примітивністю.

«Мені дивно, що люди бояться визнавати свої помилки в минулому і не відрізняють токсичність від насильства. Я думала, що живу в сучасному суспільстві, за демократію якого гинуть тисячі талановитих людей. А виявляється, що це велика брудна калюжа, де люди на рожевих надувних човнах удають, що вони завжди були хорошими. Це неправда. Не були. Вони лягали під російських режисерів і продюсерів, а зараз є патріотами, вони зраджували і ображали, їм було пофіг на людські долі – а зараз в кожного по фонду для підтримки жінок, сьогодні вдома їх чоловіки їх ображають фізично, а вони продовжують брехати, що проти насильства», – обурилась вона.

Акторка додала, що домашнє насильство й токсичні стосунки – це не одне й те саме. Вона пояснила, що домашнє насильство – це коли є дія або загроза дії, яка шкодить партнеру чи члену родини. А токсичні стосунки – це коли між людьми формується взаємно шкідлива динаміка: постійні сварки, образи, пасивна агресія, маніпуляції, ревнощі, ігнорування.

Малахова вважає, що на Темляка повісили ярлик фото: Костянтин Темляк/Instagram

«А що далі? Ну, повісили ми Костю. Закидали камінням. Тупе звинувачення. Нуль. Тут важливо було говорити – йдіть з токсичних стосунків, поки не перетворились на жертву, або аб’юзера і не потрапили в суд. Відомих часто ідеалізують, створюючи розрив між образом і реальністю. Насправді всі живуть однаково. Я завжди казала, що на насильство треба подавати заяву в поліцію. Не раз підтримувала дівчат, пропонувала жити в мене, допомагала написати заяву – бо це єдиний спосіб зупинити насильство. Можливо вони мене зараз читають», – додала вона.

За її словами, весь цивілізований світ підтримує людину, яка хоче стати кращою. Малахова обурилась тим, що в українському суспільстві «вішають ярлики без доказів та експертиз». Вона підтвердила, що звинувачення у педофілії є завжди серйозною справою, тому що це може зруйнувати життя ще до розслідування.

Користувачі неоднозначно відреагували на пост Малахової. Багато хто підтримав актрису, зазначивши, що вона каже усе правильно.

«За цей пост я вам аплодую: кожне слово в точку. Немає серед людей ангелів – це аксіома. Я знаю «жертв абʼюзу», які десятки років жили в таких стосунках, бо так було зручно і вигідно, і нічого не робили, щоб принаймні вийти з цих стосунків», – написала одна з шанувальниць.

Ще одна користувачка написала, що намагається уникати мереж, тому що довіряти їм «небезпечно для психіки»: «Довіряти тільки фактам, власним відчуттям, заснованим на реальному спілкуванні. Не знаєш ситуацію в реалі, зсередини, з обох боків – не коментуєш її. Пішов період війни всіх проти всіх. Тримаємось, як можемо, за здоровий глузд».

Але не всі підтримали акторку. Деякі звинуватили її у виправдовуванні педофілії. «Тепер зрозуміло хто виховує таких Костянтинів. Сподіваюсь, ви з таким самим захопленням будете виправдовувати педофіла, якого раптом може зацікавити ваш малолітній син. Бо виправдовуючи злочини, ніколи не думаєш, що рано чи пізно ти, або хтось з твоїх рідних може опинитися в ролі жертви», – відзначено у коментарях.

Нагадаємо, що колишня дівчина актора Костянтина Темляка звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Анастасія Соловйова заявила, що протягом чотирьох років він застосовував до неї фізичне та психологічне насильство, підіймаючи на неї руку та шантажувавши самогубством.

Коли фотографка у цьому зізналася, співачка Manita заявила, що Темляк надсилав їй повідомлення сексуального характеру, коли їй було лише 15 років, а також пропонував секс утрьох з її подругою.

Темляк частково підтвердив слова Соловйової, визнавши, що «неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця». Актор висловив готовність понести юридичну та моральну відповідальність.

Український журналіст Олексій Суханов вступився за актора Театру на Подолі, але нарвався на критику у соцмережах. Він заявив, що Темляк відреагував на звинувачення у насиллі та готовий понести юридичну і моральну відповідальність за свої дії.