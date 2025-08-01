Шоптенко розповіла, який подарунок отримала від Зеленського після «Танців з зірками»

Дует Зеленського та Шоптенко переміг у танцювальному шоу

Українська танцюристка і хореографка Олена Шоптенко, яка виступала в першому сезоні «Танців з зірками» у 2006 році в дуеті з теперішнім президентом України Володимиром Зеленським, розповіла, який подарунок він їх зробив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю Шоптенко Марічці Падалко.

«Він допоміг мені з партнером поїхати на чемпіонат світу зі спортивних бальних танців в Італію, де ми відповідно взяли перше місце. Вони тоді разом з Оленою (теперішньою першою леді – «Главком») зробили нам такий подарунок. Фінансово. І я завжди відчувала таку вдячність і за свій час», – розповіла вона.

Володимир Зеленський та Олена Шоптенко під час зйомок у шоу «Танці з зірками». Ведуча: Тіна Кароль фото з відкритих джерел

Після цього Зеленський та Шоптенко спілкувались, вітали одне одного зі святами, але зараз їх шляхи давно розійшлись.

«Ми добре спілкувалися. Вітали одне одного. Звісно, у кожного своє життя... Танці з зірками – це такий феномен, де за три місяці люди проживають одне життя. Вони, як команда, дуже згуртовані, всі дивляться в одну сторону. Це така бульбашка, яка тебе тримає. А потім – лопається», – каже Олена.

Нагадаємо, дует Зеленського та Шоптенко переміг у шоу, обійшовши Наталію Могилевську та Влада Яму.

Раніше Шоптенко розповіла, чи спілкується з ексчоловіком Дікусаром, який на фронті.