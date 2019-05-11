У Александра Педана больше пар обуви, чем у Маши Ефросининой



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Александр Педан

Украинский телеведущий Александр Педан в «Экзамене на откровенность» рассказал Маше Ефросининой о своей кроссовочной зависимости

Оказывается, последние несколько лет он ходит в кроссовках исключительно одного бренда и является его амбассадором в Украине. Что же касается других элементов одежды – ему без разницы.

Но так было не всегда, заметила Маша! Когда они вместе работали на Новом канале, телеведущий слишком много времени уделял своему внешнему виду.

«Всегда на канал приходил стильнючий: штанишки в облипочку, подобранная рубашка, пиджачек, жилетосики», – вспомнила Ефросинина.

«Если раньше я хотел быть классным и привлечь к себе внимание, то сейчас внимания мне хватает, – рассказал Александр. – Теперь главное – семья, дети и их внимание. Вот что нужно завоевывать. Моему сыну два года, ему все равно, во что я одет».

Но больше всего в свое время Машу Ефросинину удивило то, что, по словам их совместной подруги, обуви у Александра гораздо больше, чем у нее – 30-40 пар! На это ведущий Нового канала также ответил шуткой: «Да я уже все раздал людям».

Также Александр Педан рассказал, что в его обувном «арсенале» не только кроссовки – есть и туфли для работы.

«Туфли «Prada» и т.д. – это для работы. У меня их 7-10 пар, – признался он. – Последние такие купил в Италии – «Hugo Boss» за 40 евро».