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У Болівії літак екстрено приземлився у болото з алігаторами: що сталося з пасажирами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Пасажири залишались на крилі літака, не маючи змоги відійти через загрозу з боку хижаків
фото ілюстративне

Пасажири залишались на крилі літака, не маючи змоги відійти через загрозу з боку хижаків

П’ятьох осіб урятували після того, як вони понад півтори доби провели на крилі аварійно посадженого літака у болотистій місцевості Амазонії, де навколо плавали алігатори. Інцидент стався в регіоні Амазонас на півночі Болівії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Невеликий літак зник із радарів у четвер під час рейсу з міста Баурес до Тринідаду. На борту перебували троє жінок, дитина та 29-річний пілот. Двигун їхнього літака відмовив, і пілот був змушений здійснити екстрену посадку біля річки Ітаномас.

«Ми приземлилися в болоті біля лагуни, і одразу ж нас оточили алігатори. Вони підходили на відстань трьох метрів», – розповів пілот Андрес Веларде. За його словами, ймовірно, алігаторів стримував запах пального, що витікало з бака. Також вони помітили в воді анаконду.

Пасажири залишались на крилі літака, не маючи змоги відійти через загрозу з боку хижаків. Увесь цей час вони харчувались лише місцевим борошном із маніоки, яке одна з жінок мала із собою. «Ми не могли навіть пити воду», – зазначив Веларде.

Через 48 годин після зникнення літак виявили місцеві рибалки, і до району події негайно прибув рятувальний гелікоптер. Людей доправили до лікарні у стабільному стані.

«Було багато чуток і домислів, але завдяки зусиллям усіх служб нам вдалося знайти людей живими», – заявив директор департаменту охорони здоров’я регіону Бені Рубен Торрес.

Нагадаємо, в австралійському заповіднику Marineland Melanesia Crocodile Habitat помер Кассіус – найбільший у світі крокодил, який проживав у неволі.

Раніше, у містечку Сан-Педро-Уамелула в штаті Оахака місцевий мер Віктор Уго Соса одружився з самкою крокодила на ім'я Алісія Адріана, для того, щоб виконати стародавній ритуал заради процвітання і достатку для своїх співгромадян. 

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Теги: авіакатастрофа літак тварини пілот

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Життя

У Болівії літак екстрено приземлився у болото з алігаторами: що сталося з пасажирами
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