У Болівії літак екстрено приземлився у болото з алігаторами: що сталося з пасажирами

Пасажири залишались на крилі літака, не маючи змоги відійти через загрозу з боку хижаків

Пасажири залишались на крилі літака, не маючи змоги відійти через загрозу з боку хижаків

П’ятьох осіб урятували після того, як вони понад півтори доби провели на крилі аварійно посадженого літака у болотистій місцевості Амазонії, де навколо плавали алігатори. Інцидент стався в регіоні Амазонас на півночі Болівії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Невеликий літак зник із радарів у четвер під час рейсу з міста Баурес до Тринідаду. На борту перебували троє жінок, дитина та 29-річний пілот. Двигун їхнього літака відмовив, і пілот був змушений здійснити екстрену посадку біля річки Ітаномас.

«Ми приземлилися в болоті біля лагуни, і одразу ж нас оточили алігатори. Вони підходили на відстань трьох метрів», – розповів пілот Андрес Веларде. За його словами, ймовірно, алігаторів стримував запах пального, що витікало з бака. Також вони помітили в воді анаконду.

Пасажири залишались на крилі літака, не маючи змоги відійти через загрозу з боку хижаків. Увесь цей час вони харчувались лише місцевим борошном із маніоки, яке одна з жінок мала із собою. «Ми не могли навіть пити воду», – зазначив Веларде.

Через 48 годин після зникнення літак виявили місцеві рибалки, і до району події негайно прибув рятувальний гелікоптер. Людей доправили до лікарні у стабільному стані.

«Було багато чуток і домислів, але завдяки зусиллям усіх служб нам вдалося знайти людей живими», – заявив директор департаменту охорони здоров’я регіону Бені Рубен Торрес.

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