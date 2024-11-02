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В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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В Австралії помер найбільший у світі крокодил, який жив у неволі
Причину смерті крокодила не встановлено
фото: Reuters

Кассіус мешкав у заповіднику з 1987 року і був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі морський крокодил у неволі

В австралійському заповіднику Marineland Melanesia Crocodile Habitat помер Кассіус – найбільший у світі крокодил, який проживав у неволі. Його довжина сягала 5,48 метра, а вага перевищувала одну тонну. Про це повідомляє Reuters.

Причину смерті крокодила не встановлено. Дослідники припускають, що Кассіусу було понад 110 років. Представники заповідника повідомили, що його стан здоров'я почав погіршуватися з 15 жовтня 2024 року. За їхніми словами, крокодил прожив набагато довше, ніж більшість своїх диких родичів.

«Ми будемо дуже сумувати за Кассіусом. Спогади про нього і його значення для нас назавжди залишаться у наших серцях. Дякуємо всім, хто підтримував його та проявляв турботу протягом усього життя», – йдеться у заяві заповідника.

Кассіус мешкав у заповіднику з 1987 року і був внесений до Книги рекордів Гіннеса як найбільший у світі морський крокодил у неволі після смерті філіппінського крокодила Лолонга, який досягав довжини 6,17 метра.

Раніше, у містечку Сан-Педро-Уамелула в штаті Оахака місцевий мер Віктор Уго Соса одружився з самкою крокодила, на ім'я Алісія Адріана, для того, щоб виконати стародавній ритуал заради процвітання і достатку для своїх співгромадян. 

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Теги: Австралія тварини смерть

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