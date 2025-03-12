У Британії трансгендерний чоловік народив дитину після природного зачаття

Кларк народився жінкою, а в 17 років усвідомив себе трансгендером

Малахія Кларк став першим трансгендерним чоловіком у Великій Британії, який зачав дитину природним шляхом. Його синові вже майже два роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Mirror.

Кларк народився жінкою, а в 17 років усвідомив себе трансгендером. Згодом він почав приймати тестостерон, а у 19 років переніс операцію з видалення грудей.

Три роки тому він зустрів свого партнера Чарлі, який працював у сфері догляду за дітьми. Ще за 18 років до їхнього знайомства Кларк припинив прийом тестостерону через побічні ефекти, що зрештою сприяло можливості природного зачаття.

Через місяць після спроби завагітніти пара дізналася, що очікує на дитину. Їхньому синові вже два роки.

«Наш син називає мене татом і Чарлі – теж татом. Ми хочемо показати, що трансгендери також можуть створювати родини. У ЗМІ нас часто зображують негативно, але ми просто живемо своїм життям, яке є щасливим і здоровим», – зазначив Кларк.

Раніше ми писали, що житель британського міста Ноттінгем пережив восьмихвилинну зупинку серця у 85 років. Після цього чоловік розповів, що побачив потойбічне життя, воно було настільки приємним, що йому не хотілося оживати. Про це інформує «Главком» із посиланням на Daily Mirror.

У британця Дейва Сінглтона з віком виникли проблеми із серцево-судинною системою. Його госпіталізували через уповільнення ритму серця. У лікарні серце пацієнта кілька разів зупинялося, але його вдалося щоразу реанімувати. Одна із зупинок тривала вісім хвилин. Прокинувшись, Сінглтон заявив, що бачив потойбічний світ.

«Я сидів у чудовому саду, залитим теплим сонячним світлом. Позаду мене була висока огорожа, і я чув голоси та сміх з іншого боку. Я знав, що там зібралися моя родина та друзі», – згадує він.

«Я знав, що все, що мені потрібно було зробити, – це обійти огорожу, щоб приєднатися до них, – додав він. – Проте я залишився на місці, бо мені було так комфортно, а краєвид на поля та пагорби вдалині був чудовим. Я був таким спокійним у чудовому місці. Я був щасливий і задоволений».