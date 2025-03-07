Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів

Сотні мільйонів підуть на потреби оборони

Україна отримала перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зауважив очільник Кабміну, йдеться про 752 млн фунтів стерлінгів. Кошти будуть спрямовані на оборонні потреби.

Денис Шмигаль подякував Великій Британії та партнерам з «Великої сімки» за механізм, «який примушує російські кошти працювати на Україну».

Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість конфіскації заморожених російських активів та передачі їх Україні. Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявляв, що заморожені російські активи – це гроші саме України.

Також «Главком» повідомляв, що Велика Британія законтрактує для України безпілотники на 30 млн фунтів. Відповідна угода укладена з оборонною компанією Anduril UK.