Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Британія передала Україні понад 700 млн фунтів стерлінгів
фото: Reuters

Сотні мільйонів підуть на потреби оборони

Україна отримала перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інформацію прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. 

Як зауважив очільник Кабміну, йдеться про 752 млн фунтів стерлінгів. Кошти будуть спрямовані на оборонні потреби.

Денис Шмигаль подякував Великій Британії та партнерам з «Великої сімки» за механізм, «який примушує російські кошти працювати на Україну».

Нагадаємо, Євросоюз розглядає можливість конфіскації заморожених російських активів та передачі їх Україні. Президент Володимир Зеленський з цього приводу заявляв, що заморожені російські активи – це гроші саме України.

Також «Главком» повідомляв, що Велика Британія законтрактує для України безпілотники на 30 млн фунтів. Відповідна угода укладена з оборонною компанією Anduril UK.

Читайте також:

Теги: Україна Велика Британія гроші Фунт Стерлінгів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всі зацікавлені у тому, щоб «Укрзалізниця» працювала з прибутками, і розвивала у тому числі пасажирські перевезення, зазначив Забловський
Субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних вбиває наш експортний потенціал – експерт
5 березня, 15:00
Зеленський подякував Стармеру та народу Великої Британії за підтримку з початку війни
Про що домовилися британський прем'єр та Зеленський: усі деталі
2 березня, 07:39
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року
1 березня, 00:26
Напавши на Крим і Донбас, Путін відсік частину лояльного електорату
Путін напав на Україну заради одного
27 лютого, 19:31
Чому угода про копалини – це традиційна американська дипломатія?
Що Україна може виграти від угоди з США про копалини?
25 лютого, 12:44
Промені Пам’яті засвітили у Львові на полях військових поховань
У Львові світлом вшанували полеглих захисників і захисниць
23 лютого, 21:20
Коли повномасштабна війна увірвалася в життя українців, чоловік одним з перших став до лав територіальної оборони
Захисник Київщини, воїн Третьої штурмової бригади. Згадаймо Андрія Чумака
21 лютого, 09:00
Кадр із фільму «Люди» режисерів Мацея Слесіцького та Філіпа Хіллесленда, 2024
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
19 лютого, 15:54
Петро Порошенко і Володимир Зеленський, Верховна Рада
Порошенко розказав про свою єдину зустріч віч-на-віч із Зеленським
17 лютого, 11:14

Політика

Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Президент США запропонував Ірану провести переговори про ядерну угоду
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
Саудівська Аравія повідомила, де зустрінуться делегації США та України
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Трамп обіцяв мир за 24 години, але не уточнив, у який саме день – Келлог
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Ердоган підтримав пропозицію Зеленського про припинення вогню
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Україна отримала від Британії перші кошти із заморожених російських активів
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн
Трамп готовий порушити одну із традицій США в обмін на $1 трлн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 березня 2025
18K
Вплив релігії на владу США: що потрібно знати Україні?
14K
87-річний генерал Дурдинець досі отримує зарплату в МВС
13K
Прогноз магнітних бур на 7-9 березня: якою буде сонячна активність
5144
Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У більшості областей відбій повітряної тривоги: куди влучили окупанти
Сьогодні, 07:24
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 березня, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua