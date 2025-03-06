Удар по готелю в Кривому Розі. Зеленський розповів, як дивом вижили волонтери із США та Британії

Президент подякував усім, «хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей»

Зеленський: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ у ніч на 6 березня по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

Зеленський зазначив, що усю ніч тривала рятувальна операція. А перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії.

«Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким», – написав він.

Президент Зеленський відреагував на російський удар по Кривому Рогу pic.twitter.com/9Ziq66YCyY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 6, 2025

Президент подякував усім, «хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей». Він додав, що «не можна робити жодної паузи в тиску на Росію» для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя.

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня російські терористи атакували дронами місто Суми. Внаслідок ворожого удару загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

За його словами, ворожий дрон влучив у складське приміщення. Там зайнялась пожежа. На місце події негайно вирушили вогнеборці та медики. Згодом він повідомив, що через російську атаку одна людина загинула.

До слова, у Кривому Розі триває пошуково-рятувальна операція. Росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Будівля зруйнована.

Відомо про 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина. З них 20 перебувають у важкому стані.

Також у ніч проти 6 березня російські війська завдали удару по Салтівському районі міста Харків.