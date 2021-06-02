У дома Меган Маркл обнаружили человеческие кости

39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри считали, что выбрали самый спокойный район для жизни

Звезда сериала «Форс-мажоры» вместе с внуком королевы Елизаветы II поселилась в особняке в Санта-Барбаре. Хорошо зная эти окрестности, Меган была уверена, что там они с мужем смогут отгородить себя от суеты, которая так докучала им в Англии. Однако, по иронии судьбы, с того момента, как герцоги Сассекские стали жить в Монтесито, этот район перестал быть местом для уединения.

Соседи регулярно жалуются правоохранителям на то, что после переселения в их район внука королевы с женой над их домами летают дроны. В дом супругов за десять месяцев пять раз пытались проникнуть посторонние.

А теперь в полицию Санта-Барбары поступил звонок о найденных человеческих останках. Кости обнаружили рабочие. Они занимались ландшафтным дизайном на территории поместья, соседствующего с домом Меган и Гарри. Скелет взрослого человека был найден на глубине меньше метра. На место тут же приехали полицейские и судмедэксперты.

«Работа моментально остановилась. Мы, конечно же, вызвали полицейских. Вообще, для такого тихого места как Монтесито это настоящая драма», — рассказал один из рабочих.

Некоторые боялись, что находка связана с криминалом. Однако опасения не подтвердились. Предварительная экспертиза показала, что кости принадлежат коренному американцу из народа чумаши. Они проживали на юге штата Калифорния с 700 года нашей эры. Большинство чумашей вымерло из-за эпидемий, занесенных белыми.

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