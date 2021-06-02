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    У дома Меган Маркл обнаружили человеческие кости

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    У дома Меган Маркл обнаружили человеческие кости

    39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри считали, что выбрали самый спокойный район для жизни

    Звезда сериала «Форс-мажоры» вместе с внуком королевы Елизаветы II поселилась в особняке в Санта-Барбаре. Хорошо зная эти окрестности, Меган была уверена, что там они с мужем смогут отгородить себя от суеты, которая так докучала им в Англии. Однако, по иронии судьбы, с того момента, как герцоги Сассекские стали жить в Монтесито, этот район перестал быть местом для уединения.

    Соседи регулярно жалуются правоохранителям на то, что после переселения в их район внука королевы с женой над их домами летают дроны. В дом супругов за десять месяцев пять раз пытались проникнуть посторонние.

    А теперь в полицию Санта-Барбары поступил звонок о найденных человеческих останках. Кости обнаружили рабочие. Они занимались ландшафтным дизайном на территории поместья, соседствующего с домом Меган и Гарри. Скелет взрослого человека был найден на глубине меньше метра. На место тут же приехали полицейские и судмедэксперты.

    «Работа моментально остановилась. Мы, конечно же, вызвали полицейских. Вообще, для такого тихого места как Монтесито это настоящая драма», — рассказал один из рабочих.

    Некоторые боялись, что находка связана с криминалом. Однако опасения не подтвердились. Предварительная экспертиза показала, что кости принадлежат коренному американцу из народа чумаши. Они проживали на юге штата Калифорния с 700 года нашей эры. Большинство чумашей вымерло из-за эпидемий, занесенных белыми.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: Меган Маркл Принц Гарри
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    У дома Меган Маркл обнаружили человеческие кости