Участница из Абхазии? На «Голосе страны» разгорелся сепаратистский скандал
Пользователей соцсети разозлила выходка популярного телеканала
В эфире передачи «Голос страны» одну из участниц представили, как жительницу Абхазии, непризнанной республики, часть Грузии.
На это обратил внимание журналист Александр Войт на своей странице в Facebook.
«Нет слов... Если бы в Грузии был «Голос» и представили какую-то певицу с «ДНР». Какая в Украине была бы реакция?» – подчеркнул Войт.
Журналист Андрей Глухенький провел аналогию с оккупированным украинским Донбассом.
«Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки «ДНР/ЛНР» в прямом эфире и подавать оккупированы Кремлем территории Украины в качестве «страны", с которой прибыл участник?» – написал он.
В сюжете также показан флаг непризнанной республики, вместо флага Грузии.