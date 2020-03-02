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    Жизнь

    Участница из Абхазии? На «Голосе страны» разгорелся сепаратистский скандал

    • Розсилка
    Скриншот видео - Участница из Абхазии? На «Голосе страны» разгорелся сепаратистский скандал
    Скриншот видео

    Пользователей соцсети разозлила выходка популярного телеканала

    В эфире передачи «Голос страны» одну из участниц представили, как жительницу Абхазии, непризнанной республики, часть Грузии.

    На это обратил внимание журналист Александр Войт на своей странице в Facebook.

    «Нет слов... Если бы в Грузии был «Голос» и представили какую-то певицу с «ДНР». Какая в Украине была бы реакция?» – подчеркнул Войт.

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    Журналист Андрей Глухенький провел аналогию с оккупированным украинским Донбассом.

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    «Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки «ДНР/ЛНР» в прямом эфире и подавать оккупированы Кремлем территории Украины в качестве «страны", с которой прибыл участник?» – написал он.

    В сюжете также показан флаг непризнанной республики, вместо флага Грузии.

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    Скриншот видео

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    Голос країни
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