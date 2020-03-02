Участница из Абхазии? На «Голосе страны» разгорелся сепаратистский скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Пользователей соцсети разозлила выходка популярного телеканала

В эфире передачи «Голос страны» одну из участниц представили, как жительницу Абхазии, непризнанной республики, часть Грузии.

На это обратил внимание журналист Александр Войт на своей странице в Facebook.

«Нет слов... Если бы в Грузии был «Голос» и представили какую-то певицу с «ДНР». Какая в Украине была бы реакция?» – подчеркнул Войт.

Журналист Андрей Глухенький провел аналогию с оккупированным украинским Донбассом.

«Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки «ДНР/ЛНР» в прямом эфире и подавать оккупированы Кремлем территории Украины в качестве «страны", с которой прибыл участник?» – написал он.

В сюжете также показан флаг непризнанной республики, вместо флага Грузии.

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