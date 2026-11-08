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Секрети стрункості від балерини: Катерина Кухар розкрила правила свого харчування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Катерина Кухар позує серед скульптур у майстерні митця Дмитра Войтовича
фото: instagram.com/ksbc_official

Катерина Кухар: «Келих червоного вина іноді можу собі дозволити»

Катерина Кухар, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, розповіла про звички, які допомагають їй підтримувати форму навіть за відсутності постійних балетних навантажень. За словами артистки, сама собою фізична форма не зберігається, тому в її розкладі є місце для регулярних тренувань, прогулянок і масажів. Про це Кухар розказала у інтерв’ю «Главкому».

Балерина зазначила, що дотримується режиму сну та практикує інтервальне голодування. У харчуванні віддає перевагу простим і не надто калорійним стравам. Зі свого раціону виключила майонез і солодкі газовані напої, а для перекусів обирає айран, йогурт або кефір.

Водночас повністю відмовлятися від алкоголю балерина не збирається.

«Келих червоного вина іноді можу собі дозволити», – сказала вона, додавши, що вважає його хорошим антиоксидантом.

Раніше Катерина Кухар вразила розповіддю про заробітки своїх колег. Артистка розкрила суму гонорарів зірок українського балету. 

Нагадаємо, «Главком» писав, що Катерина Кухар та її чоловік, прем'єр того ж театру потрапили у гучний скандал. Стало відомо, що артисти їздять по Європі з балетом «Щелкунчик» на музику росіянина Петра Чайковського. 

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Теги: Катерина Кухар правила харчування

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