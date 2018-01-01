Участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж

После участия в проекте жизнь Яны кардинально изменилась

Уже сегоднястартует новый сезон проекта «Я соромлюсь свого тіла». Пятый год подряд команда врачей помогает людям, для которых проект – последняя надежда на новую здоровую и счастливую жизнь. Кроме новых историй участников проекта, сегодня зрители увидят продолжение истории девочки Яси. Два года назад история



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Ярослава Осипенко

После участия в проекте жизнь Яны кардинально изменилась

Уже сегоднястартует новый сезон проекта «Я соромлюсь свого тіла». Пятый год подряд команда врачей помогает людям, для которых проект – последняя надежда на новую здоровую и счастливую жизнь.

Кроме новых историй участников проекта, сегодня зрители увидят продолжение истории девочки Яси. Два года назад история Ярославы Осипенко тронула каждого зрителя. Ведь девушка – бывшая наркоманка, которую в 13 лет подсадили на наркотики, и до 21 года она перепробовала всевозможные его виды. Тогда история ее жизни просто шокировала всех. Яся родилась в семье наркозависимых людей и сама стала зависима от наркотиков.

Благодаря огромной силе воли она самостоятельно смогла отказаться от наркотиков и на момент обращения в проект проходила реабилитацию. Однако последствий пагубной привычки избежать не удалось. В результате – полное отсутствие зубов и сгнившая челюсть. После полного обследования врачи сделали заключение – для новой челюсти нужно создать титановый протез и провести сверхсложную операцию по его установке.

«Кто бы мог подумать 5 лет назад, когда мы начинали проект, что первая операция по установке импланта челюсти будет произведена нашей пациентке в Украине благодаря нашему проекту. В мире таких операций было 8 и одна из них – в Украине. Никто до нас такого не делал. И вряд ли бы врачи решились, и такое произошло, если бы не проект», - прокомментировала историю Ярославы руководитель проекта Дарья Майборода.

Кроме того, Ярослава вышла замуж! И теперь у нее есть огромная поддержка – муж Валентин, который рядом с ней на каждом этапе лечения. Сейчас Ярослава ждет окончания всех процедур. Зрители увидят, из-за чего девушка отложила операцию, как себя чувствует на данный момент и что еще ей предстоит пройти.