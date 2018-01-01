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    Участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж

    После участия в проекте жизнь Яны кардинально изменилась
    Уже сегоднястартует новый сезон проекта «Я соромлюсь свого тіла». Пятый год подряд команда врачей помогает людям, для которых проект – последняя надежда на новую здоровую и счастливую жизнь. Кроме новых историй участников проекта, сегодня зрители увидят продолжение истории девочки Яси. Два года назад история
    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка
    Ярослава Осипенко
    Ярослава Осипенко

    После участия в проекте жизнь Яны кардинально изменилась

    Уже сегоднястартует новый сезон проекта «Я соромлюсь свого тіла». Пятый год подряд команда врачей помогает людям, для которых проект – последняя надежда на новую здоровую и счастливую жизнь.

    Кроме новых историй участников проекта, сегодня зрители увидят продолжение истории девочки Яси. Два года назад история Ярославы Осипенко тронула каждого зрителя. Ведь девушка – бывшая наркоманка, которую в 13 лет подсадили на наркотики, и до 21 года она перепробовала всевозможные его виды. Тогда история ее жизни просто шокировала всех. Яся родилась в семье наркозависимых людей и сама стала зависима от наркотиков.

    Благодаря огромной силе воли она самостоятельно смогла отказаться от наркотиков и на момент обращения в проект проходила реабилитацию. Однако последствий пагубной привычки избежать не удалось. В результате – полное отсутствие зубов и сгнившая челюсть. После полного обследования врачи сделали заключение – для новой челюсти нужно создать титановый протез и провести сверхсложную операцию по его установке.

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    Участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж
    Участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж
    Участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж
    Участница проекта «Я соромлюсь свого тіла» вышла замуж

    «Кто бы мог подумать 5 лет назад, когда мы начинали проект, что первая операция по установке импланта челюсти будет произведена нашей пациентке в Украине благодаря нашему проекту. В мире таких операций было 8 и одна из них – в Украине. Никто до нас такого не делал. И вряд ли бы врачи решились, и такое произошло, если бы не проект», - прокомментировала историю Ярославы руководитель проекта Дарья Майборода.

    Кроме того, Ярослава вышла замуж! И теперь у нее есть огромная поддержка – муж Валентин, который рядом с ней на каждом этапе лечения. Сейчас Ярослава ждет окончания всех процедур. Зрители увидят, из-за чего девушка отложила операцию, как себя чувствует на данный момент и что еще ей предстоит пройти.

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