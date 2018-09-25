Участница реалити-шоу «Від пацанки до панянки» вышла замуж!



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ирина Слюнько на днях сыграла свадьбу в Херсоне

Как оказалось, женихом Ирины стал ее одноклассник. После окончания школы их пути разошлись. Спустя много лет, пара встретилась на пляже, и сначала пацанка не узнала парня.

«Судьба так распорядилась, что мы встретились у моря. И у того же моря Витя сделал мне предложение», – рассказывает героиня сериалити «Пацанки. Новая жизнь».

Признание, вспоминает Ира, было очень романтичным – Витя приготовил ужин, купил шампанское, встал на одно колено. Вот только кольцо подарил ненастоящее.

«Я поняла, что он – моя реальная любовь, и друг без друга мы не можем, – признается девушка. – Вообще, считаю, что обручальные кольца – это выброшенные на ветер деньги, потому Витя сделал мне его из пробки от шампанского».

Свадьбу пара отгуляла в родном городе Херсоне. Подругами невесты стали Галя Полудневич и Юля Чайка – еще две героини сериалити «Пацанки. Новая жизнь». Также на празднике присутствовали пацанки из разных сезонов реалити Нового канала – Татьяна Коцюба, Дариана Семидоцкая и Екатерина Дремова. Должна была приехать и Виолетта Шин, но не смогла по состоянию здоровья.

«В Херсоне о моей свадьбе еще долго будут все гудеть, – хвастается Ира. – Потому что где вы еще увидите невесту, которая в платье танцует брейк. Кстати, оно у меня было очень дорогое и пышное. Но, если честно, мне было неудобно, и долго пробыть в платье я не смогла. Поэтому около десяти вечера сняла и его, и чулки, остальное время веселилась, как нормальный человек».

Романтичной, как говорит пацанка, была и их первая с Витей брачная ночь.

«Мы сняли дорогой, за три тысячи гривен, номер, где было все – бар, большая кровать, – рассказывает в деталях Ира. – Витя рассыпал лепестки роз, зажег свечи. Выпили дорогого шампанского. Но не знаю, долго ли еще буду с ним – думаю, через полгодика разведемся , потому что уже немного меня достал».