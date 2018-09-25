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    Фото

    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото

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    Cafe Yeonam-dong - Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Cafe Yeonam-dong

    Рестораторы пытаются удивить самых требовательных туристов, создавая уникальные учреждения, которые поражают необычными решениями в интерьере

    В столице Южной Кореи есть кафе, в котором вся мебель похожа на картонные вырезки.

    По словам дизайнеров, современные кафе и рестораны «должны не только накормить желудок, но и глаз». Поэтому людям предлагают необычные решения в интерьере, которые иногда поражают оригинальностью.

    Ярко среди других выделяется заведение «Cafe Yeonam-dong» в Сеуле, где гости могут побывать в особом мире. Вся мебель там будто вырезана из картона и обведена черным карандашом, что дает ощущение туристам, что они – куклы или частицы игрушечного мира.

    «С того момента, как вы пересекаете порог кафе, вы сразу почувствуете, насколько волшебным был секретный вход в нереальный мир. Авторы дизайна кафе получили вдохновение от корейского телевизионного шоу «W – Two Worlds», в котором герои входят в мир фантастических веб-тюнеров», – рассказали представители заведения.

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    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото
    Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото

    Такая иллюзия, создаваемая благодаря обоям и мебели, привлекает внимание сотен туристов, которые приходят в кафе для получения необычных впечатлений.

    Джерело: boredpanda.com

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