Сеть поразило уникальное кафе в Сеуле: оригинальные фото



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Cafe Yeonam-dong

Рестораторы пытаются удивить самых требовательных туристов, создавая уникальные учреждения, которые поражают необычными решениями в интерьере

В столице Южной Кореи есть кафе, в котором вся мебель похожа на картонные вырезки.

По словам дизайнеров, современные кафе и рестораны «должны не только накормить желудок, но и глаз». Поэтому людям предлагают необычные решения в интерьере, которые иногда поражают оригинальностью.

Ярко среди других выделяется заведение «Cafe Yeonam-dong» в Сеуле, где гости могут побывать в особом мире. Вся мебель там будто вырезана из картона и обведена черным карандашом, что дает ощущение туристам, что они – куклы или частицы игрушечного мира.

«С того момента, как вы пересекаете порог кафе, вы сразу почувствуете, насколько волшебным был секретный вход в нереальный мир. Авторы дизайна кафе получили вдохновение от корейского телевизионного шоу «W – Two Worlds», в котором герои входят в мир фантастических веб-тюнеров», – рассказали представители заведения.

Такая иллюзия, создаваемая благодаря обоям и мебели, привлекает внимание сотен туристов, которые приходят в кафе для получения необычных впечатлений.

Джерело: boredpanda.com