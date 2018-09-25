Атмосферные снимки ледяных образований Аляски в объективе Рета Каджита



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Ледяные образования» – фотопроект об абстрактной и эфемерной красоте природы

Рёта Каджита работает над ним с 2010 года, изучая уникальные ледяные узоры в отдалённых районах Аляски.

Японский фотограф Рёта Каджита исследует необычайную красоту льда. Переехав на Аляску, он последние восемь лет отправляется в отдалённые районы штата на поиски сложных узоров, созданных природой, прихватив свою среднеформатную фотокамеру.

Пока многие из нас наслаждаются чудесами зимы, Каджита возводит свою любовь на новый уровень. Для него это способ исследовать искусность и изящество природы. Его фотографии свидетельствуют о мимолётном характере окружающей среды и о проницательной наблюдательности фотографа.

«Узоры загадочны и дивны, хрупки и эфемерны. Они бесшумно формируются, быстро изменяются и исчезают, – пишет Каджита. – Каждый рисунок уникален, каждый сезон ледовых образований индивидуален. Проводя время на льду последние восемь лет, я ощущаю динамичность циклов сезонов, а также переменчивость климата

Разнообразие запечатлённых узоров удивительно – от льдинок, укрытых нежными снежинками, до пузырьков воздуха, похожих на замороженных медуз. «Ледяные образования» – это призыв замедлиться и понаблюдать за мелкими деталями, что нас окружают. Это напоминание о том, что искусство повсюду, если присмотреться.

Джерело: cameralabs.org