Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс



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Джоан Смоллс

«Ангелы» бельевого бренда Victoria's Secret – одни из самых успешных и привлекательных моделей мира. К их числу относится и сексапильная пуэрториканка Джоан Смоллс

Модель активно ведет свой блог в сети, где показывает будничные образы, новые проекты и стильные съемки. Кроме этого, страница Джоан Смоллс выделяется горячими снимками, на которых звезда хвастается стройной фигурой.

К слову, в Нью-Йорке она живет не на Манхеттене, как большинство супермоделей, а в тихом Бруклине. Говорит, что этот район напоминает ей о сельской местности, в которой она выросла.

В 2012 году Джоан Стала моделью #1 в мире по версии экспертного сайта models.com. И сохраняет лидирующие позиции в рейтинге топ-50 все эти годы.

А подарил ей «путевку в жизнь» креативный директор Givenchy: выдернул из небытия прямо на подиум высокой моды — пригласил участвовать в показе haute couture весна/лето 2010. Для дизайнера красавица-пуэрториканка стала воплощением латиноамериканской готики.

В свое время, она стала первой темнокожей моделью в рекламной кампании Fendi, чем до сих пор безумно гордится.

Ее внешность и поразительная трудоспособность (которую отмечают все, кто встречался с ней на съемочной площадке или на бэкстейдже) стали «голосом надежды» для тысяч деревенских девочек, мечтающих, как и она когда-то, стать моделям.

Джерело: 24tv.ua