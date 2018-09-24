  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс

    • Розсилка
    Джоан Смоллс - Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Джоан Смоллс

    «Ангелы» бельевого бренда Victoria's Secret – одни из самых успешных и привлекательных моделей мира. К их числу относится и сексапильная пуэрториканка Джоан Смоллс

    Модель активно ведет свой блог в сети, где показывает будничные образы, новые проекты и стильные съемки. Кроме этого, страница Джоан Смоллс выделяется горячими снимками, на которых звезда хвастается стройной фигурой.

    К слову, в Нью-Йорке она живет не на Манхеттене, как большинство супермоделей, а в тихом Бруклине. Говорит, что этот район напоминает ей о сельской местности, в которой она выросла.

    В 2012 году Джоан Стала моделью #1 в мире по версии экспертного сайта models.com. И сохраняет лидирующие позиции в рейтинге топ-50 все эти годы.

    А подарил ей «путевку в жизнь» креативный директор Givenchy: выдернул из небытия прямо на подиум высокой моды — пригласил участвовать в показе haute couture весна/лето 2010. Для дизайнера красавица-пуэрториканка стала воплощением латиноамериканской готики.

    В свое время, она стала первой темнокожей моделью в рекламной кампании Fendi, чем до сих пор безумно гордится.

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс
    Опубликованы самые горячие летние фото Джоан Смоллс

    Ее внешность и поразительная трудоспособность (которую отмечают все, кто встречался с ней на съемочной площадке или на бэкстейдже) стали «голосом надежды» для тысяч деревенских девочек, мечтающих, как и она когда-то, стать моделям.

    Джерело: 24tv.ua

    Читайте також
    фотография модель самые сексуальные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ