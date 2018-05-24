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    Стало известно, кто из участниц не попал в финал «Від пацанки до панянки»

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    Участница проекта &laquo;Від пацанки до панянки&raquo; Мария Козел - Стало известно, кто из участниц не попал в финал «Від пацанки до панянки»
    Участница проекта «Від пацанки до панянки» Мария Козел

    За шаг до победы, проект покинула Мария Козел

    Имена финалисток Школы панянок, казалось, стали известны еще в Индии. Но по возвращению в Украину учениц ждала неожиданность – к ним снова присоединилась Дарья Куровская. Теперь девушек четверо, и они все еще должны бороться за место в финале.

    Лучше всех на испытаниях четырнадцатой недели себя показали Дина и Яна. Относительно третьей финалистки преподаватели колебались, но, в конце концов, решили попрощаться с Марией Козел.

    «Все девушки, покидая Школу панянок, плакали и просились назад .Я ушла с улыбкой. Очень благодарна всем, кто делал этот проект, я взяла из него максимум для себя и изменилась»,  – говорит Маша.

    Через неделю зрители Нового канала увидят Марию как гостью на финальном балу. И хотя прошла всего неделя после того, как пацанка покинула проект, изменения в ее семье ощущаются.

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    Стало известно, кто из участниц не попал в финал «Від пацанки до панянки»
    Стало известно, кто из участниц не попал в финал «Від пацанки до панянки»
    Стало известно, кто из участниц не попал в финал «Від пацанки до панянки»

    «Я не осознавала глобальности своих проблем, – говорит Мария. – В Школе панянок мне показали, как выгляжу со стороны. И это пошло на пользу. За неделю дома с сыном, родителями и мужем я, например, почти не материлась. Переоценила отношение к семье. Понимаю, что должна больше ценить их и говорить о том, что люблю. Я готова на коленях просить прощения у них за свое прежнее поведение»

    Понять это, говорит экс-пацанка, ей помогли психологи реалити Нового канала.

    «К нам приезжала психолог Лена. Она очень на меня повлияла. Объяснила, как я должна вести себя с сыном и родителями, что нужно изменить в своем отношении к ним», - отметила Маша.

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