Участник реалити «Наречена для тата» признался, что разочаровался в женщинах после первого брака

Во втором выпуске романтического реалити к отцам-одиночкам присоединился 41-летний Павел Ткаченко

Отец 14-летней Дарьи работает в аграрном холдинге. Павел уже много лет воспитывает дочку сам и утверждает, что они с ней очень близки по духу. Что же еще известно о новом герое? Как стало известно Scotch, с бывшей супругой познакомились в Донецке, когда Павел учился там на юриста. Девушка понравилась ему внешне, а потом, узнав не самую



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Во втором выпуске романтического реалити к отцам-одиночкам присоединился 41-летний Павел Ткаченко

Отец 14-летней Дарьи работает в аграрном холдинге. Павел уже много лет воспитывает дочку сам и утверждает, что они с ней очень близки по духу. Что же еще известно о новом герое?

Как стало известно Scotch, с бывшей супругой познакомились в Донецке, когда Павел учился там на юриста. Девушка понравилась ему внешне, а потом, узнав не самую радужную историю ее жизни, Павлу захотелось спасти ее. Уже через 2 месяца пара стала жить вместе. Еще через некоторое время девушка забеременела.

Позже Павел, разочаровавшись в юриспруденции, решил получить второе образование в Киеве. Жена, по его словам, развиваться не хотела. Она просто работала на привычной должности. Когда он думал о чем-то возвышенном, она просила у него лишь нужные ей вещи. Павел не видел в ней единомышленника.

В их отношениях настал кризисный период: сначала у Павла появилась любовница, а потом уже и его жена увлеклась другим мужчиной. Пара рассталась. Измена жены и развод подкосили Павла морально: он полностью разочаровался в браке и женщинах.

А вот с дочерью, как он утверждает, у него доверительные отношения. Павел ее не ограничивает, общается с девочкой, как с взрослым человеком.

Павел Ткаченко с дочкой Дашей

Свободное время проводят активно – любят гулять пешком по городу, посещать мероприятия, проходящие в разных уголках Киева на арт-площадках.

Но по словам Павла, в жизни ему не хватает одного – романтических отношений.

«Одна из целей участия в проекте – перестать вести уединённый образ жизни», - говорит он.

Спутницей Павла на ближайший месяц станет 29-летняя Людмила Дмуха. Девушка занимается спортом, мечтает путешествовать по миру. Любит суши и белое сухое вино. Мечтает создать семью.