Друг судьи проекта «МастерШеф» ищет любовь в реалити «Наречена для тата»

На прошлой неделе стартовало романтическое реалити «Наречена для тата»

В рамках проекта трое одиноких отцов проведут целый месяц под одной крышей с потенциальными невестами, которых, подобрали для героев опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости. После чего им предстоит принять решение – продолжать строить отношения с девушками или нет. Как оказалось, одним из героев реалиити



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Марат Осипов с сыном

На прошлой неделе стартовало романтическое реалити «Наречена для тата»

В рамках проекта трое одиноких отцов проведут целый месяц под одной крышей с потенциальными невестами, которых, подобрали для героев опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости. После чего им предстоит принять решение – продолжать строить отношения с девушками или нет.

Как оказалось, одним из героев реалиити оказался друг Дмитрия Горовенко – 37-летний ресторатор Марат Осипов! Судья проекта «МастерШеф» прокомментировал его участие в социальной сети.

«Знаю Марата Осипова много лет, как крутого ресторатора, доброго и положительного человека. Не без заморочек, но у кого из нас, мужчин, их нет! Оказывается, я знал не всё. Приятно видеть тебя в реалити, да еще и на родном канале. Чувак, это круто! Удачи тебе», - отметил Дмитрий Горовенко.

Новоиспеченный герой реалити, за жизнью которого теперь будет следить практически вся Украина, не удержался и прокомментировал пост друга:

«Дмитрий, ты ещё многое про меня не знаешь!»

Напомним, что Scotch разузнал как жилось одиноким папам до участия в реалити-шоу, почему они решили прийти на проект и главное, какой видят свою потенциальную невесту. Познакомиться ближе с участниками проекта можно здесь.