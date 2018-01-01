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    Друг судьи проекта «МастерШеф» ищет любовь в реалити «Наречена для тата»

    На прошлой неделе стартовало романтическое реалити «Наречена для тата»
    В рамках проекта трое одиноких отцов проведут целый месяц под одной крышей с потенциальными невестами, которых, подобрали для героев опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости. После чего им предстоит принять решение – продолжать строить отношения с девушками или нет.  Как оказалось, одним из героев реалиити
    • Сьогодні, 17:39
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    Марат Осипов с сыном
    Марат Осипов с сыном

    На прошлой неделе стартовало романтическое реалити «Наречена для тата»

    В рамках проекта трое одиноких отцов проведут целый месяц под одной крышей с потенциальными невестами, которых, подобрали для героев опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости. После чего им предстоит принять решение – продолжать строить отношения с девушками или нет. 

    Как оказалось, одним из героев реалиити оказался друг Дмитрия Горовенко – 37-летний ресторатор Марат Осипов! Судья проекта «МастерШеф» прокомментировал его участие в социальной сети. 

    «Знаю Марата Осипова много лет, как крутого ресторатора, доброго и положительного человека. Не без заморочек, но у кого из нас, мужчин, их нет! Оказывается, я знал не всё. Приятно видеть тебя в реалити, да еще и на родном канале. Чувак, это круто! Удачи тебе», - отметил Дмитрий Горовенко. 

    Новоиспеченный герой реалити, за жизнью которого теперь будет следить практически вся Украина, не удержался и прокомментировал пост друга:

    «Дмитрий, ты ещё многое про меня не знаешь!»

    Напомним, что Scotch разузнал как жилось одиноким папам до участия в реалити-шоу, почему они решили прийти на проект и главное, какой видят свою потенциальную невесту. Познакомиться ближе с участниками проекта можно здесь

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