Ученые научили тюленей петь колыбельную и музыкальную тему из «Звездных войн»



unsplash / @pic_parlance

Серых тюленей зовут Гэндальф, Зола и Дженис

Тюленей научили петь мелодию из «Звездных войн» и английскую детскую колыбельную Twinkle Twinkle, Little Star, а также немного копировать человеческую речь. Об этом сообщают Fox 5 и CBS.

Исследователи из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии наблюдали трех серых (или длинномордых) тюленей с их рождения и давали им слушать различные звуки. Животных зовут Гэндальф, Зола и Дженис.

Ученые отметили, что у Золы оказались выдающиеся способности: в песне Twinkle Twinkle, Little Star она может скопировать до десяти нот. Джениса и Гэндальфа также обучили комбинациям человеческих гласных звуков.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

«Я была поражена тем, насколько хорошо эти млекопитающие могут копировать звуки. Скопированные куски несовершенны, но, если учесть то, что это нехарактерные для тюленей звуки, результаты впечатляют. Наше исследование показывает, насколько гибкая у тюленей вокализация», – говорит один из авторов исследования Аманда Стенсбери.

По ее словам, это не первое исследование, которое указывает на гибкость вокализации тюленей. Известен случай, когда в 1980-х годах в Бостоне, штат Массачусетс, тюлень по имени Гувер копировал человеческую речь, в том числе такие фразы, как how are you («как дела»).

