Ученые: просмотр видео с милыми животными снижает уровень стресса на 50%



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Девятнадцати участникам исследования в течение получаса показывали видео с квокками

Во время просмотра видео с милейшим животным один из участников эксперимента расслабился настолько, что почти уснул

Специалисты британского Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia выяснили, что просмотр видео с милыми животными может быть полезен для психологического здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Девятнадцати участникам исследования в течение получаса показывали видео с квокками, которых называют самыми счастливыми животными в мире. Большинство участников эксперимента — это студенты, которым через полтора часа предстояло сдать экзамен, а другие — сотрудники университета, заявившие о стрессе из-за работы.

У участников исследования измерили пульс и артериальное давление, а для оценки психологического состояния задействовали методику замера тревожности. По итогам эксперимента среднее артериальное давление и пульс у этих людей снизились до уровня, который считается здоровым и характерен для спокойного состояния.

Исследуемые в среднем стали спокойнее на 35%, а у некоторых этот показатель составил 50%. При этом один из участников эксперимента расслабился настолько, что почти уснул. Ученые считают, что наблюдение за милыми животными в реальной жизни может принести здоровью человека еще большую пользу.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»