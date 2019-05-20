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    Жизнь

    Учится никогда не поздно: Мэттью Макконахи получил аттестат о среднем образовании

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    &nbsp;Мэттью Макконахи - Учится никогда не поздно: Мэттью Макконахи получил аттестат о среднем образовании
     Мэттью Макконахи

    Голливудскому актеру вручили документ спустя 31 год после окончания школы

    Привычно говорить, что учиться никогда не поздно, но в случае с Мэттью Макконахи правильнее сказать, что никогда не поздно получить свой аттестат. Именно для этого 17 мая актер и пришел на выпускной средней школы в городе Лонгвью, штат Техас, сообщило издание Longview News-Journal. На стадион Лобо, где проходила церемония, Макконахи пришел со своими детьми: средней дочерью Видой (9 лет) и младшим сыном Ливингстоном (6 лет).

    Также он выступил с небольшой речью перед выпускниками 2019 года:

    «31 год назад я был таким же, как вы, выпускником школы Лонгвью. Самая важная причина моего успеха - и я верю, что она тоже станет причиной вашего успеха, - это сердце, которое никогда не продается, которому мы так отдаемся и защищаем в течение жизни. Следуйте за своим сердцем».

    Когда Макконахи вручили аттестат, он прокомментировал это одним словом: «Доказательство».
    Представитель школы Элизабет Росс рассказала, что на подобных церемониях школьники не получают оригиналы дипломов. За настоящими аттестатами нужно приходить потом отдельно к руководству учебного заведения. Этого, оказывается, Мэттью Макконахи так и не сделал.

    Джерело: Hello!

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