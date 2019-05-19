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    Шоу-биз

    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах

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    <p>Тони Гаррн</p> <p>instagram.com/tonigarrn</p> <p></p> - Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах

    Тони Гаррн

    instagram.com/tonigarrn

    Девушки сделали вид, что не заметили друг друга

    44-летний Леонардо ДиКаприо еще не был женат, но голливудский сердцеед с завидной периодичностью меняет возлюбленных. Любвеобильность актера привела к тому, что на Каннском фестивале едва не произошло неприятное столкновение.

    Бывшая девушка звезды Тони Гаррн встретилась на красной дорожке с его нынешней избранницей Камиллой Морроне. Девушки появились на премьерном показе фильма «Лучшие годы нашей жизни» Клода Лелуша.

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    Тони Гаррн
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    Камила Морроне
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    Неудобно получилось: бывшая Леонардо Ди Каприо и его новая пассия пересеклись в Каннах
    instagram.com/tonigarrn/camilamorrone

    Тони Гаррн выбрала эффектное шелковое платье с высоким разрезом Ralph and Russo. 26-летняя немецкая топ-модель демонстрировала фотографам свою фигуру во всей красе.

    21-летняя Камила Морроне позировала в сияющем платье с глубоким декольте. Волосы аргентинка оставила распущенными, а естественный макияж изящно подчеркнул ее природную красоту.

    Девушки предпочли сделать вид, что не заметили друг друга на красной ковровой дорожке. Сам Леонардо ДиКаприо тоже скоро появится на фестивале. 21 мая пройдет показ ленты Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», в которой актер сыграл одну из главных ролей.

     

     

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