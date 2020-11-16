  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Украинец получил титул самого сильного человека планеты (фото)

    • Розсилка
    Стронгмен&nbsp;Алексей Новиков - Украинец получил титул самого сильного человека планеты (фото)
    Стронгмен Алексей Новиков

    Киевлянин стал самым молодыми атлетом в мире, который получил престижный титул

    Украинец Алексей Новиков получил титул Самый сильный человек планеты - World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США.

    Об этом сообщается на странице The World's Strongest Man в Твиттере.

    Отмечается, что в свои 24 года киевлянин Алексей Новиков стал молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.

    Перед этим, два месяца назад в борьбе с Павлом Кордияка Алексей Новиков потерял титул «Самого сильного украинца», которым владел 4 года подряд.

    Почти все соревнования мирового «стронгмена» были отменены из-за пандемии, но World Strongest Man 2020 таки провели, хотя и перенесли на 6 месяцев.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

     Смотрите также: Самые нелепые и курьезные фото из соцсетей, которые поднимут вам настроение
    Теги: знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies