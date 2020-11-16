Украинец получил титул самого сильного человека планеты (фото)

Киевлянин стал самым молодыми атлетом в мире, который получил престижный титул

Украинец Алексей Новиков получил титул Самый сильный человек планеты - World Strongest Man в Брадентон, Флорида, США.

Об этом сообщается на странице The World's Strongest Man в Твиттере.

Отмечается, что в свои 24 года киевлянин Алексей Новиков стал молодыми атлетом в мире, который получил этот титул.

Iconic moment in an unprecedented year Congrats Oleksii Novikov pic.twitter.com/sbvrwp4RkZ — The World's Strongest Man (@WorldsStrongest) November 16, 2020

Перед этим, два месяца назад в борьбе с Павлом Кордияка Алексей Новиков потерял титул «Самого сильного украинца», которым владел 4 года подряд.

Почти все соревнования мирового «стронгмена» были отменены из-за пандемии, но World Strongest Man 2020 таки провели, хотя и перенесли на 6 месяцев.

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«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.