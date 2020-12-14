Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)

Похоже, девушке стоит взять пару уроков по ретуши

25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии известна своей любовью к откровенным образам. На этот раз девушка решила подразнить свои 3,5 млн подписчиков в Инстаграме, выложив знойное фото, где она красовалась в платье с хищным принтом.

Блогерша позировала у подножия лестницы, повернувшись так, чтобы было видно ее соблазнительные формы. Она чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру дерзкий взгляд. К посту Хлоя оставила игривую подпись.

Однако подписчики быстро сбили пафосный настрой звезды, указав на одну нелепую деталь. Девушка, видимо, так увлеклась приукрашиванием себя с помощью фотошопа, что не заметила, как ее ягодицы стали странной формы, а лестница за спиной неестественно изогнулась. При этом Хлоя не скрывает, что дважды делала ринопластику, увеличение груди и подтяжку ягодиц. Поэтому фанаты недоумевали, зачем после стольких процедур прибегать к такой топорной ретуши.

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.