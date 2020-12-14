  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)

    • Розсилка
    25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии - Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)
    25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии
    instagram.com/chloegshore1/

    Похоже, девушке стоит взять пару уроков по ретуши

    25-летняя блогерша и звезда реалити-шоу Хлоя Ферри из Англии известна своей любовью к откровенным образам. На этот раз девушка решила подразнить свои 3,5 млн подписчиков в Инстаграме, выложив знойное фото, где она красовалась в платье с хищным принтом.

    Блогерша позировала у подножия лестницы, повернувшись так, чтобы было видно ее соблазнительные формы. Она чувственно приоткрыла рот и бросила в камеру дерзкий взгляд. К посту Хлоя оставила игривую подпись.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)
    Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)
    Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)
    Пышногрудая блогерша хотела соблазнить фанатов своими изгибами, но довела их только до истерики (фото)
    instagram.com/chloegshore1/

    Однако подписчики быстро сбили пафосный настрой звезды, указав на одну нелепую деталь. Девушка, видимо, так увлеклась приукрашиванием себя с помощью фотошопа, что не заметила, как ее ягодицы стали странной формы, а лестница за спиной неестественно изогнулась. При этом Хлоя не скрывает, что дважды делала ринопластику, увеличение груди и подтяжку ягодиц. Поэтому фанаты недоумевали, зачем после стольких процедур прибегать к такой топорной ретуши.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies