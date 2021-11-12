  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Написавший монологи для Петросяна и Новиковой сатирик Коклюшкин умер в возрасте 75 лет - Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
    Написавший монологи для Петросяна и Новиковой сатирик Коклюшкин умер в возрасте 75 лет
    Фото: tass.ru

    О причине смерти пока не сообщается

    Умер российский писатель-сатирик, сценарист и телеведущий Виктор Коклюшкин. Об этом сообщают российские СМИ.

    Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

    Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, а четыре года спустя начал писать сценарии для телевидения. Он также написал сценарий для фильма «Дядя Ваня и другие». Кроме того, Коклюшкин был автором целой серии монологов: «Одноклассники», «Женская консультация», «Репетиция», «Бюст», «Переводчик» и «Гербалайф».

    «Сделать фразу упругой, красивой – это замечательно, но когда пишешь эстрадную вещь, зависишь от публики, сидящей в зале. Если там сидит тысяча человек и если через 30 секунд зал не засмеется, он начинает каменеть и он уже тебя ненавидит. Возникает сначала недоверие, а кончается все ненавистью, и со служебного входа лучше не выходить», – описывал трудности работы сатириком сам Коклюшкин.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

    За свою жизнь писатель опубликовал много книг рассказов, повестей и романов. Он был лауреатом литературной премии журнала «Юность» и премии «Золотой теленок» «Литературной газеты». Его монологи читали такие юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин.

    Напомним, что 7 ноября скончался актер, сыгравший в «Дюне» и «Квантовом скачке».

    Читайте также: Google выпустил дудл, посвященный украинской актрисе Людмиле Гурченко (фото)
    Теги: актер Россия СМИ умер телеведущий писатель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин