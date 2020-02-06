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    Жизнь

    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)

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    <p>Старейшему актеру Голливуда и отцу Майкла Дугласа было 103 года</p> - Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)

    Старейшему актеру Голливуда и отцу Майкла Дугласа было 103 года

    Печальное известие опубликовали британские СМИ со ссылкой на сына актера Майкла Дугласа

    6 февраля ушел из жизни старейший актер Голливуда, исполнивший почти сотню ролей в кино, Кирк Дуглас. Украинской публике он стал известен благодаря роли Спартака в одноименном фильме. Мир также знает Дугласа-старшего как писателя и филантропа, знаменитый артист был послом доброй воли Госдепартамента США.

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    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)
    Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)

    Печальное известие опубликовало издание The Guardian со ссылкой на сына актера Майкла Дугласа. Он обратился к поклонникам своего знаменитого отца, отметив, что Кирк останется в сердцах людей как человек справедливый, со своими взглядами и убеждениями, человеком, являвшимся для многих примером для подражания.

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