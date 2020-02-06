Умер последний актер из «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас (фото)



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Старейшему актеру Голливуда и отцу Майкла Дугласа было 103 года

Печальное известие опубликовали британские СМИ со ссылкой на сына актера Майкла Дугласа

6 февраля ушел из жизни старейший актер Голливуда, исполнивший почти сотню ролей в кино, Кирк Дуглас. Украинской публике он стал известен благодаря роли Спартака в одноименном фильме. Мир также знает Дугласа-старшего как писателя и филантропа, знаменитый артист был послом доброй воли Госдепартамента США.

Печальное известие опубликовало издание The Guardian со ссылкой на сына актера Майкла Дугласа. Он обратился к поклонникам своего знаменитого отца, отметив, что Кирк останется в сердцах людей как человек справедливый, со своими взглядами и убеждениями, человеком, являвшимся для многих примером для подражания.