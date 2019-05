Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда



Фото: imdb

В 1952 году композиция из фильма «Secret Love» в исполнении Дорис получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня года»

Легендарная актриса Дорис Дэй (Doris Day) скончалась в своем доме через две недели после празднования 97-летия. Ее партнерами были Фрэнк Синатра и другие знаменитые голливудские мужчины.

Звезда умерла в Кармел-Вэлли в Калифорнии. Рядом с ней в минуту смерти были близкие друзья. Из родственников у Дорис Дэй остался только один внук.

Фонд помощи животных, который основала актриса, подтвердил факт смерти. Там сообщили, что «икона стиля», которая прославилась за 80-летнюю карьеру в шоу-бизнесе, до последнего времени находилась в отличном для своего возраста физическом состоянии. Причиной ее ухода из жизни стал тяжелый случай пневмонии.

Дорис начала карьеру певицы в 1939 году. С 1947 по 1967 год она записала 650 песен, став одной из самых популярных и признанных исполнительниц ХХ века. Ее дебют в кино состоялся в 1948 году с картины «Роман в открытом море». Она снялась более чем в 30 картинах, в том числе в фильмах «Интимный разговор» с Роком Хадсоном, «Подвинься, дорогая» с Джеймсом Гарнером, «Это молодое сердце» с Фрэнком Синатрой. В 1953 году вышла картина «Джейн-катастрофа».

Композиция из фильма «Secret Love» в исполнении Дорис получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня года». В фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал» Дорис Дэй выступила в паре с Джеймсом Стюартом. Она исполнила песню «Whatever Will Be, Will Be», принесшую ей второго «Оскара». Как актриса она стала самой большой женщиной-кинозвездой в начале 1960-х годов.

Сама Дорис считала лучшей своей картиной «Люби меня или покинь меня». В картине, где ее партнером стал Джеймс Кэгни, она сыграла певицу Рут Эттинг. Дорис называли последней актрисой «золотого века» Голливуда.