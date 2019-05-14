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    Жизнь

    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда

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    Фото: imdb - Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Фото: imdb

    В 1952 году композиция из фильма «Secret Love» в исполнении Дорис получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня года»

    Легендарная актриса Дорис Дэй (Doris Day) скончалась в своем доме через две недели после празднования 97-летия. Ее партнерами были Фрэнк Синатра и другие знаменитые голливудские мужчины.

    Звезда умерла в Кармел-Вэлли в Калифорнии. Рядом с ней в минуту смерти были близкие друзья. Из родственников у Дорис Дэй остался только один внук.

    Фонд помощи животных, который основала актриса, подтвердил факт смерти. Там сообщили, что «икона стиля», которая прославилась за 80-летнюю карьеру в шоу-бизнесе, до последнего времени находилась в отличном для своего возраста физическом состоянии. Причиной ее ухода из жизни стал тяжелый случай пневмонии.

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    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Умерла последняя актриса «золотого века» Голливуда
    Фото: imdb

    Дорис начала карьеру певицы в 1939 году. С 1947 по 1967 год она записала 650 песен, став одной из самых популярных и признанных исполнительниц ХХ века. Ее дебют в кино состоялся в 1948 году с картины «Роман в открытом море». Она снялась более чем в 30 картинах, в том числе в фильмах «Интимный разговор» с Роком Хадсоном, «Подвинься, дорогая» с Джеймсом Гарнером, «Это молодое сердце» с Фрэнком Синатрой. В 1953 году вышла картина «Джейн-катастрофа».
    Композиция из фильма «Secret Love» в исполнении Дорис получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня года». В фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал» Дорис Дэй выступила в паре с Джеймсом Стюартом. Она исполнила песню «Whatever Will Be, Will Be», принесшую ей второго «Оскара». Как актриса она стала самой большой женщиной-кинозвездой в начале 1960-х годов.
    Сама Дорис считала лучшей своей картиной «Люби меня или покинь меня». В картине, где ее партнером стал Джеймс Кэгни, она сыграла певицу Рут Эттинг. Дорис называли последней актрисой «золотого века» Голливуда.  
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