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    Жизнь

    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин

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    Надя Регин - Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Надя Регин

    Актриса, которая снялась в двух фильмах об агенте 007, скончалась в возрасте 87 лет

    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин. Печальное известие появилось на официальной страничке агента 007 в Twitter.

    «Мы с прискорбием узнали, что Надя Регин скончалась в возрасте 87 лет. Надя снялась в двух фильмах о Бонде - «Из России с любовью» и «Голдфингер». Наши мысли с ее семьей и близкими в это грустное время», - гласил пост.

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    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин
    Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин

    В 1963 году Регин выбрали на роль любовницы босса MI6 Али Керим Бея.

    Она также сыграла танцовщицу в ночном клубе по имени Бонита, где ее героиня безуспешно пыталась соблазнить Джеймса Бонда, роль которого играл Шон Коннери.

    Регин родилась в Белграде (Сербия), где и начала свою актерскую карьеру. Позже она продолжила ее в Германии, а в середине 1950-х переехала в Великобританию. Перед тем как получить роль в картине «Из России с любовью», она снялась в нескольких британских фильмах.

    В 1970-е актриса работала на кинокомпанию Rank Film и студию фильмов ужасов Hammer, где отбирала сценарии для съемок.

     

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