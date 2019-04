Актриса, которая снялась в двух фильмах об агенте 007, скончалась в возрасте 87 лет

Ушла из жизни «девушка Бонда» Надя Регин. Печальное известие появилось на официальной страничке агента 007 в Twitter.

«Мы с прискорбием узнали, что Надя Регин скончалась в возрасте 87 лет. Надя снялась в двух фильмах о Бонде - «Из России с любовью» и «Голдфингер». Наши мысли с ее семьей и близкими в это грустное время», - гласил пост.

В 1963 году Регин выбрали на роль любовницы босса MI6 Али Керим Бея.

Она также сыграла танцовщицу в ночном клубе по имени Бонита, где ее героиня безуспешно пыталась соблазнить Джеймса Бонда, роль которого играл Шон Коннери.

Регин родилась в Белграде (Сербия), где и начала свою актерскую карьеру. Позже она продолжила ее в Германии, а в середине 1950-х переехала в Великобританию. Перед тем как получить роль в картине «Из России с любовью», она снялась в нескольких британских фильмах.

