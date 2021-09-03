В Китае запретили «женственных» мужчин на телевидении

Власти надеются исправить проблемы «фанатской культуры»

Китайским вещателям запретили показывать айдол-шоу и программы, в которых участвуют дети знаменитостей. Об этом сообщает издание The Guardian. Причина такого решения — противостояние вульгарности, аморальности, демонстрации богатства и «ненормальной эстетике». Национальная администрация радио и телевидения потребовала отказаться от «женоподобных» мужчин в эфире.

Таким образом власти надеются исправить проблемы «фанатской культуры» и укрепить любовь граждан к партии. Нескольким программам они выразили особое уважение — например, тем, которые рассказывают о жизни китайского лидера Си Цзиньпина.

Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

«Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».