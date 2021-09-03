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    В Китае запретили «женственных» мужчин на телевидении

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    В Китае запретили «женственных» мужчин на телевидении

    Власти надеются исправить проблемы «фанатской культуры»

    Китайским вещателям запретили показывать айдол-шоу и программы, в которых участвуют дети знаменитостей. Об этом сообщает издание The Guardian. Причина такого решения — противостояние вульгарности, аморальности, демонстрации богатства и «ненормальной эстетике». Национальная администрация радио и телевидения потребовала отказаться от «женоподобных» мужчин в эфире.

    Таким образом власти надеются исправить проблемы «фанатской культуры» и укрепить любовь граждан к партии. Нескольким программам они выразили особое уважение — например, тем, которые рассказывают о жизни китайского лидера Си Цзиньпина.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель поздравила себя с 35-летием песней Шуфутинского

    «Я календарь переверну и снова 3 сентября», - написала Мендель в Facebook на русском, процитировав песню артиста Михаила Шуфутинского.

    К своему посту Мендель прикрепила откровенное фото и добавила: «Кто хочет делать - делает. Победителей не судят!».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В Китае запретили «женственных» мужчин на телевидении