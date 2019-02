В коллекции Британского музея появились фейковые £10 с принцессой Дианой



Банкоты были напечатаны 15 лет назад

В коллекции Британского музея появилась первая работа уличного художника Бэнкси — и это фальшивые £10. В 2004 году Бэнкси напечатал фейковые купюры, где вместо изображения Елизаветы Второй — покойная принцесса Диана. Банкоты бросили в толпу во время фестиваля чтения на карнавале в Ноттинг Хилле.

Спустя почти 15 лет компания Pest Control, которая действует от имени Бэнкси, пожертвовала одну из этих купюр Британскому музею. Работа называется Di-Faced Tenner ("Десятка с Ди") — игра слов с выражением defaced ("испорченный"). На банкноте написано, что она издана "Английским Бэнкси" — Banksy of England вместо Bank. Также есть фраза "Никому не верь" (Trust nobody) по аналогии с In God We Trust. Она расположена на обратной стороне купюры, где изображен Чарльз Дарвин. Банкнота отправится в коллекцию монет и металлов в Британском музее.

Неизвестно, будут ли в Британском музее выставлять фальшивые £10 с изображением леди Ди. Хотя это первая работа Бэнкси в их коллекции, ранее он уже выставлялся в музее, хотя это было тайно. В 2005 году он установил поддельную наскальную картину Пекхам Рок (Peckham Rock), на которой был изображен охотник, толкающий тележку из супермаркета.





Джерело: Buro 24/7