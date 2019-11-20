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    Жизнь

    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)

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    <p>Алондра Вильясено работала в местном спортзале тренером</p> <p>facebook.com/alondrababe</p> - В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)

    Алондра Вильясено работала в местном спортзале тренером

    facebook.com/alondrababe

    Тело девушки нашли у нее дома

    Мексиканская фитнес-модель и тренер Алондра Вильясено была найдена мертвой у себя дома в городе Тихуана. Об этом сообщает издание Mirror.

    Тело 23-летней девушки нашла ее мать после того, как некоторое время безуспешно пыталась связаться с дочерью. На нем остались следы от нескольких ножевых ранений и огнестрельного ранения в голову. На месте преступления также нашли два мешка с марихуаной и 9-миллиметровую пулю.

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    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    В Мексике зверски убита 23-летняя фитнес-модель (фото)
    facebook.com/alondrababe

    Мотивы преступников неизвестны. Свидетели сообщили, что видели, выходящего из дома девушки мужчину, который сел в автомобиль и уехал.

    Отмечается, что Алондра Вильясено работала в местном спортзале тренером. В интернете она была известна благодаря видео, в которых рассказывала о своих тренировках.

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    знаменитости убийство
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