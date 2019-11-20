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    Шоу-биз

    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу

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    <p>Картина повествует о девушке по имени Джеки, которая занимается единоборствами</p> <div></div> - Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу

    Картина повествует о девушке по имени Джеки, которая занимается единоборствами

    Фильм должен выйти в прокат уже весной

    53-летняя Холли Берри пострадала на съемках фильма «Оскорбленная», в котором играет не только главную роль, но и выступает режиссером.

    Картина повествует о девушке по имени Джеки, которая занимается единоборствами. Во время съемки сцены боя в одном из залов бокса в Нью-Джерси Холли получила несколько ушибов. Ей даже пришлось обратиться за помощью к медикам.

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    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу
    Холли Берри с серьезными травмами попала в больницу

    «Холли сейчас восстанавливается, она действительно устала и нуждается в перерыве», – рассказал один из продюсеров фильма. Продолжение съемок пришлось перенести на несколько дней.

    По словам Холли, «Оскорбленная» должна выйти в прокат уже весной. Для нее картина станет режиссерским дебютом. Берри серьезно готовится к роли — занимается боксом и джиу-джитсу под руководством экс-претендента на титул UFC Брайана Ортеги.

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