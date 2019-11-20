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    Шоу-биз

    Тина Кароль выложила в сеть голое фото

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    <p>Артистка пикантно анонсировала выход нового клипа.</p> <p>instagram.com/tina_karol/</p> <div></div> - Тина Кароль выложила в сеть голое фото

    Артистка пикантно анонсировала выход нового клипа.

    instagram.com/tina_karol/

    Поклонники оценили дерзкий образ звезды

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль необычным образом анонсировала выход нового трека под названием «Иди на жизнь». Чтобы привлечь большее внимание поклонников к грядущей премьеры, Тина заинтриговала фанов откровенным фото. В своем Инстаграме звезда поделилась пикантным снимком, на котором предстает обнаженной.

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    на весь екран згорнути
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    Тина Кароль выложила в сеть голое фото
    instagram.com/tina_karol/

    Из одежды на Кароль - только роскошные бархатные перчатки.

    Поклонники сбились с ног от восхищения новым образом любимой певицы, засыпав Кароль комплиментами: «Какая замечательная новость», «С нетерпением жду выхода клипа», «Невероятно красивая», «Аж дыхание перехватило», «Тушите огонь», «Богиня» - пишут пользователи.

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