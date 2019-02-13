День рождения Робби Уильямса: лучшие клипы исполнителя

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Сегодня британскому певцу Робби Уильямсу исполняется 45 лет!

Робби Уильямс родился в Англии 13 февраля 1974 года в городе Сток-он-Трент. После развода родителей он жил вместе с матерью. Именно она рассказала будущей звезде о наборе в бойз-бэнд, который проходил по всей стране. Так Уильямс в возрасте 16 лет стал самым молодым участником группы Take That.

Коллектив, возглавляемый Гэри Барлоу, быстро добился успеха — если дебютный альбом достиг второго места чартов в Великобритании, то уже вторая запись, «Everything changes», сразу после выхода попадает на первую строчку.

К концу 1994 года популярность группы становится всенародной, хотя второй альбом так и не выходит в США. По мере роста популярности Уильямс все чаще попадает на обложки таблоидов как герой скандалов. В 1995 он покидает группу, чтобы начать сольную карьеру.

Запись первого альбома совпадает с периодом борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью.

После успеха синглов «Angels» и «Millenium», настоящее признание певцу принес альбом «Sing when you're winning», который стал платиновым восемь раз.

В 2010 году он женился на актрисе Айде Филд и в этом же году воссоединился с Take That, чтобы принять участие в записи нового альбома.

В 2012 году он не смог приехать на выступление группы на церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне из-за беременности жены. У Уильямса и Филд три ребенка – две дочери и сын.