Тиждень із 23 до 29 листопада 2026 року минатиме під впливом Сонця у Стрільці. Після переходу світила в цей знак увага поступово зміщуватиметься на розширення горизонтів, навчання, подорожі, пошук нових можливостей і визначення довгострокових цілей. Водночас повня у Близнюках 24 листопада може зробити особливо помітними питання спілкування, інформації, домовленостей і вибору між кількома варіантами.

Середина тижня буде насиченою астрологічними подіями. 25 листопада Сонце утворить гармонійний аспект із Плутоном, але водночас – напружене протистояння з Ураном. Того ж дня Марс перейде у Діву, змінюючи характер активності: замість демонстративної рішучості на перший план вийдуть точність, послідовність і практичність. Наприкінці тижня секстиль Венери з Юпітером сприятиме налагодженню контактів, партнерству й пошуку взаємовигідних рішень.

🔮 Що прогнозують астрологи на тиждень 23–29 листопада

Головною подією тижня стане повня у Близнюках 24 листопада. В астрологічній традиції повню пов’язують із завершенням певного етапу, проясненням ситуацій і результатами попередніх рішень. У Близнюках цей символічний акцент стосується інформації, навчання, переговорів, документів і взаємодії з оточенням. Можуть стати очевидними деталі, які раніше залишалися поза увагою, або з’явитися потреба остаточно визначитися з важливим питанням.

25 листопада принесе неоднозначне поєднання аспектів. Секстиль Сонця з Плутоном символічно підтримує рішучість і здатність змінювати застарілі підходи, тоді як опозиція Сонця з Ураном може посилювати прагнення до свободи та несприйняття обмежень. Перехід Марса у Діву допоможе спрямувати активність у практичне русло. Наприкінці тижня Венера в гармонійному аспекті з Юпітером створить сприятливий символічний фон для спілкування, особистих зустрічей і партнерських домовленостей.

🪐 Астрологічна картина тижня

Упродовж 23–29 листопада Сонце перебуватиме у Стрільці, Меркурій – у Скорпіоні, Венера – у Терезах. Марс 26 листопада перейде з Лева у Діву. Юпітер залишатиметься у Леві, Сатурн і Нептун – в Овні, Уран – у Близнюках, Плутон – у Водолії. Сатурн, Уран і Нептун продовжать ретроградний рух, тоді як Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Плутон рухатимуться прямо.

☀️ Сонце у Стрільці. Символічно підсилює прагнення до розвитку, навчання, подорожей і пошуку нових можливостей. Важливо поєднувати оптимізм із реалістичною оцінкою обставин.

Символічно підсилює прагнення до розвитку, навчання, подорожей і пошуку нових можливостей. Важливо поєднувати оптимізм із реалістичною оцінкою обставин. 🌙 Місяць у фазі спаду після повні. 24 листопада о 16:53 за київським часом відбудеться повня у Близнюках. До цього Місяць проходитиме знак Тельця, а після повні – Близнюки, Рака, Лева та Діву. Символічно це перехід від уваги до матеріальної стабільності до спілкування, емоційних потреб, творчості й практичних завдань.

24 листопада о 16:53 за київським часом відбудеться повня у Близнюках. До цього Місяць проходитиме знак Тельця, а після повні – Близнюки, Рака, Лева та Діву. Символічно це перехід від уваги до матеріальної стабільності до спілкування, емоційних потреб, творчості й практичних завдань. ☿ Меркурій у Скорпіоні, прямий рух. Планета комунікації сприяє уважному аналізу, пошуку суті проблем і предметним розмовам. Це доречний час для уточнення інформації, перевірки деталей і завершення переговорів.

Планета комунікації сприяє уважному аналізу, пошуку суті проблем і предметним розмовам. Це доречний час для уточнення інформації, перевірки деталей і завершення переговорів. ♀ Венера у Терезах, прямий рух. Планета стосунків і цінностей акцентує увагу на партнерстві, взаємності та справедливих домовленостях. Секстиль Венери з Юпітером 28 листопада символічно підсилює сприятливі тенденції у спілкуванні та особистих контактах.

Планета стосунків і цінностей акцентує увагу на партнерстві, взаємності та справедливих домовленостях. Секстиль Венери з Юпітером 28 листопада символічно підсилює сприятливі тенденції у спілкуванні та особистих контактах. ♂ Марс у Леві, з 26 листопада – у Діві. До переходу планета дії підтримує прагнення проявляти себе, відстоювати ідеї та брати ініціативу. У Діві акцент зміститься на організованість, точність, робочі процеси й увагу до деталей.

До переходу планета дії підтримує прагнення проявляти себе, відстоювати ідеї та брати ініціативу. У Діві акцент зміститься на організованість, точність, робочі процеси й увагу до деталей. ♃ Юпітер у Леві. Планета розширення символічно пов’язана з творчістю, лідерством, самовираженням і впевненістю у власних здібностях. Гармонійний аспект із Венерою наприкінці тижня підкреслить теми співпраці та доброзичливого спілкування.

Планета розширення символічно пов’язана з творчістю, лідерством, самовираженням і впевненістю у власних здібностях. Гармонійний аспект із Венерою наприкінці тижня підкреслить теми співпраці та доброзичливого спілкування. ♄ Сатурн в Овні, ретроградний рух. Положення планети пов’язують із переглядом особистої відповідальності, дисципліни та способів досягнення цілей. Корисно оцінити, чи відповідають ваші дії довгостроковим планам.

Положення планети пов’язують із переглядом особистої відповідальності, дисципліни та способів досягнення цілей. Корисно оцінити, чи відповідають ваші дії довгостроковим планам. ♅ Уран у Близнюках, ретроградний рух. Символічно акцентує увагу на змінах у комунікації, навчанні, інформаційних звичках і технологіях. Опозиція Сонця з Ураном 25 листопада може підштовхувати до перегляду звичних рішень.

Символічно акцентує увагу на змінах у комунікації, навчанні, інформаційних звичках і технологіях. Опозиція Сонця з Ураном 25 листопада може підштовхувати до перегляду звичних рішень. ♆ Нептун в Овні, ретроградний рух. Планета пов’язана з переоцінкою ідеалів, мотивації та особистих переконань. Трин Сонця з Нептуном 24 листопада символічно підсилює інтуїцію, уяву й творчий підхід.

Планета пов’язана з переоцінкою ідеалів, мотивації та особистих переконань. Трин Сонця з Нептуном 24 листопада символічно підсилює інтуїцію, уяву й творчий підхід. ♇ Плутон у Водолії, прямий рух. Символізує глибинні зміни в суспільстві, технологіях, колективних процесах і системах взаємодії. Трин Урана з Плутоном 29 листопада підкреслює тему оновлення та пошуку нестандартних рішень.

Символізує глибинні зміни в суспільстві, технологіях, колективних процесах і системах взаємодії. Трин Урана з Плутоном 29 листопада підкреслює тему оновлення та пошуку нестандартних рішень. ⚡ Енергетика тижня. Початок періоду сприятиме осмисленню інформації та завершенню розпочатого. Середина вимагатиме гнучкості, а після переходу Марса у Діву стане важливішою послідовна робота над конкретними завданнями.

Початок періоду сприятиме осмисленню інформації та завершенню розпочатого. Середина вимагатиме гнучкості, а після переходу Марса у Діву стане важливішою послідовна робота над конкретними завданнями. 🎨 Кольори тижня. Фіолетовий, синій, бірюзовий і зелений – символічні відтінки пошуку нових ідей, ясності думок, внутрішньої рівноваги та практичності.

Фіолетовий, синій, бірюзовий і зелений – символічні відтінки пошуку нових ідей, ясності думок, внутрішньої рівноваги та практичності. 🔢 Щасливі числа. 3, 7, 14, 24, 28. У межах розважальної астрологічної традиції їх можна сприймати як символічні орієнтири тижня.

3, 7, 14, 24, 28. У межах розважальної астрологічної традиції їх можна сприймати як символічні орієнтири тижня. ⏰ Сприятливий час. Для важливих розмов і пошуку нових ідей підійде початок тижня; для систематизації справ – період після переходу Марса у Діву; для партнерських зустрічей і домовленостей – 28 листопада.

Головні аспекти та їхнє символічне значення:

24 листопада, 02:12 – трин Сонця з Нептуном. Гармонійний аспект символічно підтримує інтуїцію, творчість, натхнення та здатність побачити ситуацію ширше. Водночас важливо не підміняти факти припущеннями.

Гармонійний аспект символічно підтримує інтуїцію, творчість, натхнення та здатність побачити ситуацію ширше. Водночас важливо не підміняти факти припущеннями. 24 листопада, 16:53 – повня у Близнюках. Ця місячна фаза пов’язана з проясненням інформації, завершенням певних процесів і необхідністю визначитися з подальшими рішеннями. Особливого значення можуть набути розмови, документи та домовленості.

Ця місячна фаза пов’язана з проясненням інформації, завершенням певних процесів і необхідністю визначитися з подальшими рішеннями. Особливого значення можуть набути розмови, документи та домовленості. 25 листопада, 19:27 – секстиль Сонця з Плутоном. Аспект символізує можливість зосередитися на важливому, відмовитися від неефективних підходів і знайти ресурси для змін.

Аспект символізує можливість зосередитися на важливому, відмовитися від неефективних підходів і знайти ресурси для змін. 26 листопада, 00:41 – опозиція Сонця з Ураном. Напружений аспект може символічно посилити прагнення до незалежності, несподівані повороти й неприйняття обмежень. Не варто ухвалювати різких рішень лише через бажання негайних змін.

Напружений аспект може символічно посилити прагнення до незалежності, несподівані повороти й неприйняття обмежень. Не варто ухвалювати різких рішень лише через бажання негайних змін. 26 листопада, 01:37 – Марс переходить у Діву. Змінюється символічний акцент у діях: на перший план виходять практичність, організованість, точність і послідовне виконання завдань.

Змінюється символічний акцент у діях: на перший план виходять практичність, організованість, точність і послідовне виконання завдань. 28 листопада, 14:05 – секстиль Венери з Юпітером. Гармонійний аспект пов’язують із доброзичливістю, щедрістю, партнерством і сприятливими можливостями для спілкування та особистих стосунків.

Гармонійний аспект пов’язують із доброзичливістю, щедрістю, партнерством і сприятливими можливостями для спілкування та особистих стосунків. 29 листопада, 13:23 – трин Урана з Плутоном. Аспект символічно підкреслює тему масштабного оновлення, нестандартних рішень і змін, які можуть мати довгострокове значення.

*Усі зазначені години наведено за київським часом (UTC+2).

⚡ Енергія тижня

Енергетика періоду змінюватиметься від інтелектуальної активності та пошуку відповідей до практичної роботи й упорядкування справ. Повня у Близнюках може зробити помітними питання, які потребують остаточного рішення. Після переходу Марса у Діву зросте значення дисципліни, уваги до деталей і конкретних результатів. Наприкінці тижня гармонійний аспект Венери з Юпітером створить символічно сприятливий фон для взаємодії з людьми.

Головний акцент: ясність у спілкуванні та практичне втілення задумів.

ясність у спілкуванні та практичне втілення задумів. Найкраща стратегія: перевіряти інформацію, визначати пріоритети й не поспішати з остаточними висновками.

перевіряти інформацію, визначати пріоритети й не поспішати з остаточними висновками. У спілкуванні: уважно слухати співрозмовників і не робити поспішних висновків.

уважно слухати співрозмовників і не робити поспішних висновків. У фінансах: уникати імпульсивних покупок і перевіряти умови домовленостей.

уникати імпульсивних покупок і перевіряти умови домовленостей. Для особистого розвитку: завершити навчальні або інформаційні справи й визначити практичні кроки для подальшого зростання.

📊 Індикатори тижня

Сфера Оцінка Пояснення 💼 Робота ★★★★☆ Можливість упорядкувати процеси, уточнити завдання та перейти до практичних рішень 💰 Фінанси ★★★☆☆ Потрібні обачність, перевірка умов і контроль витрат ❤️ Кохання ★★★★☆ Наприкінці тижня сприятливий символічний фон для примирення та зміцнення стосунків 🤝 Спілкування ★★★★☆ Повня може допомогти прояснити важливі питання, але вимагатиме уважності до слів і фактів 🧘 Самопочуття ★★★☆☆ Варто дотримуватися помірного ритму й не нехтувати відпочинком

*Шкала індикаторів має символічний характер: ★★★★★ – дуже сприятливі тенденції, ★★★★☆ – сприятливі, ★★★☆☆ – нейтральні або мінливі, ★★☆☆☆ – напружені, ★☆☆☆☆ – потребують особливої обережності.

📋 Шпаргалка тижня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний фокус Порада ♈ Овен Робочі завдання Перевіряйте деталі й не поспішайте. ♉ Телець Почуття та творчість Не відмовляйте собі в нових враженнях. ♊ Близнюки Важливі рішення Відокремлюйте факти від припущень. ♋ Рак Робота й спілкування Плануйте справи без зайвого навантаження. ♌ Лев Фінанси та цінності Оцінюйте витрати з погляду користі. ♍ Діва Особиста ініціатива Дійте послідовно й довіряйте підготовці. ♎ Терези Відпочинок і переоцінка Залиште час для відновлення сил. ♏ Скорпіон Друзі та плани Обговорюйте ідеї з однодумцями. ♐ Стрілець Кар’єрні цілі Підкріплюйте амбіції конкретними діями. ♑ Козоріг Навчання й розвиток Не відмовляйтеся від корисного досвіду. ♒ Водолій Спільні ресурси Уточнюйте фінансові та особисті домовленості. ♓ Риби Партнерство Шукайте взаєморозуміння й чіткі умови.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на тиждень 23–29 листопада 2026 року

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Для Овнів тиждень буде пов’язаний із робочими питаннями, професійними обов’язками та необхідністю переглянути повсякденний графік. Повня у Близнюках 24 листопада може принести важливу інформацію або завершення переговорів, які тривали певний час. Після переходу Марса у Діву увага зміститься на конкретні завдання, організацію процесів і практичні результати. Не варто намагатися зробити все самостійно – розподіл обов’язків допоможе заощадити сили.

В особистому житті важливо не переносити робоче роздратування на близьких. У середині тижня можливі несподівані зміни планів, тому краще залишити трохи простору для гнучкості. Наприкінці періоду сприятливий аспект Венери з Юпітером допоможе налагодити контакт із партнером або знайти спільну мову з людиною, з якою раніше виникали непорозуміння.

💼 Робота. Час упорядкувати робочі процеси, перевірити документи й завершити завдання, які потребують уваги до деталей.

💰 Фінанси. Не поспішайте з великими покупками. Перегляньте регулярні витрати та залиште резерв на непередбачені потреби.

❤️ Кохання. Відверта розмова допоможе уникнути непорозумінь. Не дозволяйте професійним турботам витісняти особисте життя.

😎 Настрій. Активність буде високою, але надлишок обов’язків може спричинити втому.

💡 Порада тижня. Розділяйте великі завдання на конкретні кроки й не вимагайте від себе миттєвого результату.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Навести лад у робочих справах і знайти практичне рішення давньої проблеми.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям варто звернути увагу на творчість, романтичні стосунки та особисті захоплення. Повня у Близнюках може допомогти прояснити фінансове питання або визначити справжню цінність певної пропозиції. Не варто ухвалювати рішення лише через бажання отримати швидку вигоду. У професійній сфері корисно використовувати досвід і практичні навички, але не відкидати нових ідей, які можуть здатися незвичними.

У стосунках наприкінці тижня з’явиться більше можливостей для приємного спілкування, спільного відпочинку та відновлення гармонії. Секстиль Венери з Юпітером 28 листопада символічно підтримує романтичну сферу й доброзичливі контакти. Самотнім Тельцям варто бути відкритішими до знайомств через друзів або спільні інтереси. Не обов’язково одразу визначати перспективи нової симпатії.

💼 Робота. Використовуйте творчий підхід і не бійтеся пропонувати рішення, які відрізняються від звичних.

💰 Фінанси. Перевіряйте умови покупок і не витрачайте кошти під впливом емоцій.

❤️ Кохання. Наприкінці тижня сприятливий час для побачень, примирення та спільних планів.

😎 Настрій. Потреба у приємних враженнях і спокійному спілкуванні буде особливо відчутною.

💡 Порада тижня. Дозвольте собі трохи більше легкості, але не втрачайте практичного погляду на важливі рішення.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Відновити приємний контакт або знайти час для справи, яка приносить задоволення.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Для Близнюків головною подією тижня стане повня у вашому знаку 24 листопада. Вона символічно підкреслює особисті рішення, самооцінку, спілкування та необхідність визначити подальший напрямок. Може завершитися певний етап або з’явитися інформація, яка змінить ваше ставлення до ситуації. Важливо не робити висновків на основі одного повідомлення чи випадкової розмови – перевіряйте факти й дайте собі час усе обміркувати.

У професійній сфері можливі переговори, презентації або обговорення нових завдань. Водночас опозиція Сонця з Ураном 26 листопада може символічно посилити прагнення змінити звичний порядок. Не варто руйнувати те, що працює, лише заради новизни. У стосунках корисно говорити прямо, не перевіряючи почуття партнера натяками. Наприкінці тижня спільні плани допоможуть відновити взаєморозуміння.

💼 Робота. Вдалий період для переговорів, презентації ідей, роботи з інформацією та завершення важливих домовленостей.

💰 Фінанси. Уважно ставтеся до пропозицій, пов’язаних із додатковими доходами. Не поспішайте витрачати гроші.

❤️ Кохання. Відвертість допоможе прояснити стосунки. Не уникайте розмови про те, що справді вас турбує.

😎 Настрій. Емоції можуть бути мінливими, особливо поблизу повні. Корисно не перевантажувати себе спілкуванням.

💡 Порада тижня. Визначте, які рішення відповідають вашим справжнім інтересам, а не лише очікуванням інших.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Отримати важливу інформацію та визначитися з подальшим напрямком дій.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто приділити увагу внутрішньому стану, завершенню старих справ і питанням, які потребують усамітнення. Повня у Близнюках може зробити помітними приховані переживання або нагадати про ситуацію, яку ви намагалися відкласти. Не варто поспішати з рішеннями, особливо якщо вони стосуються родини чи особистих стосунків. Спочатку з’ясуйте, чого саме ви хочете, а вже потім обговорюйте це з іншими.

У професійній сфері середина тижня може принести зміну планів або необхідність швидко адаптуватися до нових обставин. Після переходу Марса у Діву стане легше зосередитися на документах, переговорах і практичних завданнях. У стосунках наприкінці тижня можливі тепліші розмови та приємні зустрічі. Не відмовляйтеся від підтримки близьких – іноді погляд зі сторони допомагає побачити ситуацію ясніше.

💼 Робота. Завершуйте відкладені справи, перевіряйте інформацію та не поспішайте з відповідями на складні пропозиції.

💰 Фінанси. Перегляньте сімейний бюджет і витрати, пов’язані з домом. Не купуйте речі лише для покращення настрою.

❤️ Кохання. Важливо не замикатися у власних переживаннях. Щира розмова допоможе відновити близькість.

😎 Настрій. Потреба у спокої буде сильнішою за бажання брати участь у гучних подіях.

💡 Порада тижня. Не відкладайте відпочинок до моменту, коли всі справи будуть завершені.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Завершити важливу особисту справу й звільнити час для відновлення сил.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Для Левів тиждень може стати насиченим зустрічами, спілкуванням із друзями та обговоренням спільних планів. Повня у Близнюках 24 листопада символічно акцентує увагу на колективних проєктах, професійних зв’язках і бажанні реалізувати давню ідею. Водночас опозиція Сонця з Ураном може принести несподівані зміни в планах або змусити переглянути ставлення до певної людини. Не варто реагувати різко – спершу з’ясуйте причини ситуації.

Після переходу Марса у Діву на перший план поступово вийдуть фінансові питання та практична оцінка власних ресурсів. Це слушний час, щоб визначити, скільки зусиль і коштів потребують ваші плани. У коханні наприкінці тижня можливі приємні моменти, особливо якщо ви будете готові не лише отримувати увагу, а й проявляти її. Самотнім Левам варто не відкидати знайомства через перше враження.

💼 Робота. Обговорюйте перспективні проєкти, використовуйте професійні контакти й не відмовляйтеся від командної роботи.

💰 Фінанси. Після 26 листопада варто уважніше поставитися до бюджету та оцінити реальну вартість запланованих покупок.

❤️ Кохання. Наприкінці тижня легше буде знайти спільну мову й організувати приємний спільний відпочинок.

😎 Настрій. Спілкування з однодумцями додасть енергії, але не варто брати участь у кожній дискусії.

💡 Порада тижня. Відрізняйте конструктивну критику від особистих образ і не поспішайте з висновками.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Знайти підтримку для важливої ідеї або домовитися про спільну справу.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам тиждень принесе помітне пожвавлення у професійній сфері. Перехід Марса у ваш знак 26 листопада символічно посилює прагнення діяти, брати відповідальність і самостійно впливати на результат. Це вдалий момент для впорядкування робочих процесів, визначення пріоритетів і повернення до завдань, які потребують наполегливості. Водночас не варто вимагати від себе ідеального результату з першої спроби – послідовність буде важливішою за швидкість.

Повня у Близнюках може привернути увагу до кар’єрних планів, професійної репутації або розмови з керівництвом. Якщо виникне несподівана зміна обставин, не сприймайте її як перешкоду: іноді вона відкриває можливість переглянути неефективний підхід. У стосунках наприкінці тижня стане легше домовлятися й знаходити спільні рішення. Важливо не переносити робочий контроль на особисте життя.

💼 Робота. Після 26 листопада зросте готовність до активних дій. Вдалий час для складних завдань, організації процесів і демонстрації компетентності.

💰 Фінанси. Перегляньте витрати й визначте, які покупки справді потрібні. Не поспішайте вкладати гроші в неперевірені пропозиції.

❤️ Кохання. Партнерство потребуватиме більше тепла й менше критики. Наприкінці тижня сприятливо обговорювати спільні плани.

😎 Настрій. З’явиться бажання діяти й контролювати ситуацію. Не забувайте залишати час для відпочинку.

💡 Порада тижня. Використовуйте свою організованість, але не намагайтеся контролювати все навколо.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Розпочати важливу справу й закласти основу для помітного професійного результату.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Для Терезів тиждень буде пов’язаний із навчанням, подорожами, професійним розвитком і пошуком нових перспектив. Сонце у Стрільці символічно підсилює інтерес до нової інформації, обміну досвідом і розширення кола спілкування. Повня у Близнюках може принести завершення важливого освітнього або інформаційного процесу, а також допомогти визначитися з подальшим напрямком. Важливо не розпорошувати увагу на надто велику кількість планів.

Венера у вашому знаку наприкінці тижня утворить гармонійний аспект із Юпітером. Це сприятливий символічний період для особистих зустрічей, примирення, партнерських домовленостей і творчої співпраці. У професійній сфері варто використати дипломатичність і вміння знаходити спільну мову. Водночас не погоджуйтеся на умови, які не відповідають вашим інтересам, лише заради збереження зовнішньої гармонії.

💼 Робота. Вдалий час для навчання, переговорів, співпраці з новими людьми та пошуку професійних можливостей.

💰 Фінанси. Уточнюйте умови угод і не приймайте фінансових рішень лише під впливом привабливої пропозиції.

❤️ Кохання. 28 листопада сприятливий символічний фон для побачень, примирення й відвертих розмов.

😎 Настрій. Зростатиме потреба у спілкуванні, красі та нових враженнях.

💡 Порада тижня. Не жертвуйте власними потребами заради того, щоб усім було зручно.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Знайти компроміс і домовитися про співпрацю, яка матиме перспективу.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто зосередитися на фінансових питаннях, спільних ресурсах і важливих зобов’язаннях. Повня у Близнюках 24 листопада може допомогти прояснити ситуацію, пов’язану з боргами, виплатами, спільним бюджетом або умовами партнерства. Не варто ухвалювати остаточні рішення, не перевіривши всі деталі. Меркурій у вашому знаку підтримує аналітичний підхід і допомагає предметно обговорювати питання, які раніше залишалися невизначеними.

У професійній сфері корисно оцінити реальну вартість своєї праці та перспективи довгострокової співпраці. Після переходу Марса у Діву можуть активізуватися контакти з друзями, колегами й однодумцями. Наприкінці тижня гармонійний аспект Венери з Юпітером сприятиме примиренню та налагодженню стосунків. Самотнім Скорпіонам варто звернути увагу на знайомства через спільне коло спілкування.

💼 Робота. Перевіряйте фінансові умови проєктів, уточнюйте відповідальність сторін і не поспішайте з підписанням документів.

💰 Фінанси. Вдалий час для аналізу спільного бюджету, зобов’язань і довгострокових витрат.

❤️ Кохання. Відверта розмова допоможе зняти напруження. Не використовуйте мовчання як спосіб впливу на партнера.

😎 Настрій. Потреба контролювати ситуацію може посилитися. Дозвольте іншим самостійно ухвалювати рішення.

💡 Порада тижня. Не відкладайте фінансові й особисті питання, які потребують чіткого узгодження.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Розібратися у складній домовленості й визначити справедливі умови співпраці.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців продовжується період особистого оновлення. Сонце у вашому знаку посилює символічний акцент на самореалізації, нових цілях і бажанні розширити звичні межі. Повня у Близнюках 24 листопада може вивести на перший план питання партнерства: стане зрозуміліше, які домовленості працюють, а які потребують перегляду. Не варто уникати важливих розмов, навіть якщо вони вимагатимуть поступитися частиною власних очікувань.

У професійній сфері з’явиться нагода заявити про свої наміри або обговорити новий напрямок діяльності. Водночас опозиція Сонця з Ураном 26 листопада може принести несподівані зміни в планах. Гнучкість допоможе використати їх конструктивно. Наприкінці тижня секстиль Венери з Юпітером сприятиме особистим контактам, романтичним зустрічам і пошуку підтримки. Не забувайте, що взаємність важлива не менше за свободу.

💼 Робота. Сприятливий час для презентації ідей, обговорення перспектив і планування нового професійного етапу.

💰 Фінанси. Не поспішайте витрачати гроші на масштабні задуми. Спершу визначте реальні витрати й можливості.

❤️ Кохання. Партнерство потребуватиме відкритості й готовності домовлятися. Наприкінці тижня можливі приємні зустрічі.

😎 Настрій. Оптимізм і бажання рухатися вперед поєднуватимуться з потребою переглянути деякі плани.

💡 Порада тижня. Не обіцяйте більше, ніж можете виконати, навіть якщо ідея здається надзвичайно привабливою.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Визначити перспективний напрямок розвитку й зацікавити ним інших людей.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто приділити увагу повсякденним обов’язкам, робочим процесам і власному ритму життя. Повня у Близнюках може допомогти завершити справу, пов’язану з документами, організацією праці або розподілом завдань. Після переходу Марса у Діву з’явиться більше символічної підтримки для систематизації, навчання та планування. Це слушний період, щоб переглянути звички й позбутися неефективних способів роботи.

У професійній сфері не варто брати на себе чужу відповідальність без чітких домовленостей. Можливі зміни планів, які вимагатимуть швидкої адаптації, але не повинні ставати приводом для зайвого занепокоєння. У стосунках наприкінці тижня корисно знайти час для спільного відпочинку й обговорення майбутніх планів. Не обмежуйте близькість лише практичними питаннями та побутовими справами.

💼 Робота. Упорядкуйте графік, визначте пріоритети й не погоджуйтеся на завдання без чітких умов.

💰 Фінанси. Контролюйте регулярні витрати й оцініть, чи відповідають вони вашим довгостроковим цілям.

❤️ Кохання. Близьким потрібні не лише ваша надійність, а й емоційна увага. Знайдіть час для щирої розмови.

😎 Настрій. Відчуття стабільності залежатиме від порядку у справах і можливості відпочити без поспіху.

💡 Порада тижня. Не намагайтеся контролювати кожну обставину – зосередьтеся на тому, що справді залежить від вас.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Оптимізувати робочий графік і знайти ефективніший спосіб виконання щоденних завдань.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Для Водоліїв тиждень буде пов’язаний із творчістю, особистими проєктами, романтичними стосунками та бажанням проявити індивідуальність. Повня у Близнюках 24 листопада символічно підкреслює ці теми й може принести результат справи, у яку ви вклали багато часу та ідей. Водночас опозиція Сонця з Ураном 26 листопада може спровокувати несподівану зміну планів або бажання різко вийти за межі звичного. Не поспішайте відмовлятися від важливого лише через тимчасове роздратування.

Після переходу Марса у Діву увага поступово зміститься на спільні ресурси, фінансові зобов’язання та питання довіри. У професійній сфері корисно обговорювати перспективи співпраці, але чітко визначати межі відповідальності. Наприкінці тижня сприятливий аспект Венери з Юпітером допоможе налагодити стосунки з друзями та партнерами. Самотнім Водоліям варто не відмовлятися від запрошень на зустрічі й заходи.

💼 Робота. Використовуйте нестандартне мислення, але підкріплюйте ідеї конкретними розрахунками й аргументами.

💰 Фінанси. Уточнюйте умови спільних витрат і не беріть на себе незрозумілих фінансових зобов’язань.

❤️ Кохання. Важливо поєднувати потребу у свободі з увагою до почуттів партнера. Спільні плани допоможуть зміцнити довіру.

😎 Настрій. Зростатиме бажання експериментувати, спілкуватися й шукати нові враження.

💡 Порада тижня. Не відмовляйтеся від змін, але спочатку оцініть їхні можливі наслідки.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Представити оригінальну ідею або знайти однодумців для творчого проєкту.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто зосередитися на родинних питаннях, домашніх справах і професійних цілях. Повня у Близнюках може привернути увагу до житла, сімейних домовленостей або необхідності завершити справу, яка давно потребувала рішення. Водночас опозиція Сонця з Ураном 26 листопада може принести несподівані зміни в робочих планах або змусити переглянути розподіл обов’язків. Не варто сприймати кожну зміну як загрозу – іноді вона допомагає знайти зручніший формат.

Після переходу Марса у Діву активізуються питання партнерства та співпраці. Це може бути період, коли доведеться чіткіше визначити спільні цілі й відповідальність кожної сторони. У стосунках важливо не уникати розмов про майбутнє. Наприкінці тижня Венера в гармонійному аспекті з Юпітером символічно сприятиме примиренню, підтримці й теплим сімейним зустрічам. Не відкладайте можливість провести час із тими, хто вам дорогий.

💼 Робота. Перегляньте професійні плани й визначте, які завдання потребують першочергової уваги. Не беріть на себе чужих обов’язків.

💰 Фінанси. Плануйте витрати на дім і родину. Уточнюйте умови спільних фінансових рішень.

❤️ Кохання. Відвертість і готовність до компромісу допоможуть зміцнити партнерство. Наприкінці тижня можливі приємні моменти близькості.

😎 Настрій. Потреба у спокої поєднуватиметься з бажанням упорядкувати важливі сфери життя.

💡 Порада тижня. Не відкладайте розмови, які допоможуть розподілити відповідальність і зняти напруження.

🎯 Що цього тижня точно вдасться. Знайти компроміс у сімейному або партнерському питанні й узгодити подальші дії.

⭐ Найсприятливіші знаки тижня

♊ Близнюки. Повня у вашому знаку допоможе прояснити важливі питання, підбити підсумки й визначити особисті пріоритети. Головне – не поспішати з висновками.

♍ Діва. Перехід Марса у ваш знак 26 листопада символічно посилює ініціативність, працездатність і готовність братися за складні завдання. Це хороший період для впорядкування справ.

♎ Терези. Венера у вашому знаку утворить гармонійний аспект із Юпітером. Наприкінці тижня легше буде налагоджувати стосунки, домовлятися й знаходити підтримку.

♐ Стрілець. Сонце у вашому знаку підтримує особисті ініціативи, нові цілі та прагнення до розвитку. Важливо поєднувати оптимізм із конкретним планом дій.

⚠️ Кому варто бути обережнішими

♊ Близнюки. Повня у вашому знаку може зробити емоції та важливі рішення особливо помітними. Не поспішайте з остаточними висновками й перевіряйте інформацію.

♌ Лев. Перехід Марса з вашого знака у Діву змінить звичний ритм активності. Варто уважніше ставитися до витрат і не намагатися доводити свою правоту будь-якою ціною.

♐ Стрілець. Опозиція Сонця з Ураном 26 листопада може символічно підсилити бажання різких змін. Не руйнуйте важливі домовленості через тимчасове невдоволення.

♓ Риби. Несподівані зміни у професійних і сімейних планах можуть вимагати додаткової гнучкості. Не беріть на себе відповідальність за рішення інших людей.

☝️ Що варто зробити цього тижня

Підбити підсумки справ, пов’язаних із навчанням, документами, переговорами та важливими домовленостями.

Перевірити інформацію, перш ніж ухвалювати рішення або поширювати її далі.

Після 26 листопада впорядкувати робочі процеси й визначити конкретні завдання на найближчий період.

28 листопада знайти час для зустрічі, примирення або розмови, яка допоможе зміцнити стосунки.

Переглянути фінансові плани й уточнити умови спільних витрат.

🚫 Чого краще уникати

Різких рішень під впливом емоцій або несподіваних змін обставин.

Поширення неперевіреної інформації та поспішних висновків.

Конфліктів через небажання поступитися або вислухати іншу позицію.

Непродуманих витрат і фінансових зобов’язань без чітких умов.

Надмірного контролю над близькими, колегами та партнерами.

🌟 Головна порада тижня

Використовуйте цей тиждень для прояснення важливих питань і переходу від планів до конкретних дій. Повня у Близнюках допоможе побачити ситуацію з іншого боку, а перехід Марса у Діву нагадає про значення послідовності та уваги до деталей. Не поспішайте з різкими змінами в середині періоду, але будьте відкритими до нових можливостей. Наприкінці тижня приділіть увагу стосункам, партнерству й домовленостям, які можуть стати основою для подальшого розвитку.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.