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    Жизнь

    В США мужчина проник в чужой дом, чтобы покурить марихуану, но обнаружил там тигрицу

    • Розсилка
    В США мужчина проник в чужой дом, чтобы покурить марихуану, но обнаружил там тигрицу

    Мужчина сначала подумал, что у него галлюцинации

    Американец проник в чужой дом, чтобы покурить марихуану. Но оказалось, что там – живая тигрица «с избыточным весом»

    В городе Хьюстон, штат Техас, полицейские обнаружили тигрицу «с избыточным весом». Дикий зверь находился в незапертой клетке в гараже заброшенного дома. Рядом лежало несколько кусков мяса.

    Как рассказали в полиции, первым тигрицу нашел случайно попавший в дом местный житель, который собирался там покурить марихуану. По его собственным словам, он сначала подумал, что это галлюцинация из-за психотропного вещества. Когда он позвонил в полицию, ему долго не верили, потому что думали также.

    Тигрицу перевезли в местный приют, откуда позже она отправится в другое учреждение, имеющее лицензию на работу с экзотическими животными. Как она попала в гараж неизвестно.

    Как отмечают СМИ, несмотря на избыточный вес тигрица здорова.

    Джерело: Esquire

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