В США мужчина проник в чужой дом, чтобы покурить марихуану, но обнаружил там тигрицу

Мужчина сначала подумал, что у него галлюцинации

Американец проник в чужой дом, чтобы покурить марихуану. Но оказалось, что там – живая тигрица «с избыточным весом»

В городе Хьюстон, штат Техас, полицейские обнаружили тигрицу «с избыточным весом». Дикий зверь находился в незапертой клетке в гараже заброшенного дома. Рядом лежало несколько кусков мяса.

Как рассказали в полиции, первым тигрицу нашел случайно попавший в дом местный житель, который собирался там покурить марихуану. По его собственным словам, он сначала подумал, что это галлюцинация из-за психотропного вещества. Когда он позвонил в полицию, ему долго не верили, потому что думали также.

Tiger towed out of home after it was tranquilized @abc13houston https://t.co/JRK0kPhwQI pic.twitter.com/TeStE67gwW