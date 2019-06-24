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    Жизнь

    В США оживили акулу-убийцу из триллера «Челюсти»

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    Фото:&nbsp;imdb - В США оживили акулу-убийцу из триллера «Челюсти»
    Фото: imdb

    Экспертам удалось реставрировать единственный сохранившейся макет «подводного киллера»

    Реставраторам Музея движущихся изображений при американской киноакадемии удалось «оживить» единственный сохранившейся экземпляр белой акулы-убийцы из триллера «Челюсти».

    Работы уже практически подошли к завершению. Экспертам осталось вставить только глаза и зубы.

    Морское чудовище получило прозвище Брюс. Макет выполнен из стекловолокна и является четвертой и последней версией, созданной по оригинальному образцу. Брюс в кино не снимался, но служил в качестве экспоната на студии Universal Studios.

    кино
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