В США оживили акулу-убийцу из триллера «Челюсти»

Экспертам удалось реставрировать единственный сохранившейся макет «подводного киллера»

Реставраторам Музея движущихся изображений при американской киноакадемии удалось «оживить» единственный сохранившейся экземпляр белой акулы-убийцы из триллера «Челюсти».

Работы уже практически подошли к завершению. Экспертам осталось вставить только глаза и зубы.

Морское чудовище получило прозвище Брюс. Макет выполнен из стекловолокна и является четвертой и последней версией, созданной по оригинальному образцу. Брюс в кино не снимался, но служил в качестве экспоната на студии Universal Studios.

