В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр

Беременная герцогиня продолжает путешествовать

На отдых и восстановление после скандинавского тура беременной Кейт Миддлтон было дано четыре дня, и уже сегодня герцогиня отправилась в новую, пусть и не такую дальнюю поездку - в Уикфорд, графство Уэссекс. Там в качестве патрона фонда Action on Addiction, который оказывает помощь женщинам, страдающим от алкогольной зависимости, Кэтрин



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Кейт Миддлтон

Беременная герцогиня продолжает путешествовать

На отдых и восстановление после скандинавского тура беременной Кейт Миддлтон было дано четыре дня, и уже сегодня герцогиня отправилась в новую, пусть и не такую дальнюю поездку - в Уикфорд, графство Уэссекс. Там в качестве патрона фонда Action on Addiction, который оказывает помощь женщинам, страдающим от алкогольной зависимости, Кэтрин открыла новый лечебно-реабилитационный центр. В нем пациентам с различного рода зависимостями предлагается пройти 9-недельную восстановительную программу.

В ходе визита Кейт, которая выбрала для нового выхода синее пальто GOAT за 420 фунтов стерлингов, ознакомилась с деталями восстановительной программы фонда Cloud's in the Community, встретилась с рабочим персоналом, врачами и клиентами.

Напомним, что Кейт Миддлтон постриглась и пожертвовала 18 сантиметров своих волос в детский благотворительный фонд

Джерело: Hello!