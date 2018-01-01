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    В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр

    Беременная герцогиня продолжает путешествовать
    На отдых и восстановление после скандинавского тура беременной Кейт Миддлтон было дано четыре дня, и уже сегодня герцогиня отправилась в новую, пусть и не такую дальнюю поездку - в Уикфорд, графство Уэссекс. Там в качестве патрона фонда Action on Addiction, который оказывает помощь женщинам, страдающим от алкогольной зависимости, Кэтрин
    • Сьогодні, 18:37
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    Кейт Миддлтон
    Кейт Миддлтон

    Беременная герцогиня продолжает путешествовать

    На отдых и восстановление после скандинавского тура беременной Кейт Миддлтон было дано четыре дня, и уже сегодня герцогиня отправилась в новую, пусть и не такую дальнюю поездку - в Уикфорд, графство Уэссекс. Там в качестве патрона фонда Action on Addiction, который оказывает помощь женщинам, страдающим от алкогольной зависимости, Кэтрин открыла новый лечебно-реабилитационный центр. В нем пациентам с различного рода зависимостями предлагается пройти 9-недельную восстановительную программу.

    В ходе визита Кейт, которая выбрала для нового выхода синее пальто GOAT за 420 фунтов стерлингов, ознакомилась с деталями восстановительной программы фонда Cloud's in the Community, встретилась с рабочим персоналом, врачами и клиентами. 

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    В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр
    В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр
    В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр
    В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр
    В стильном пальто и на каблуках: Беременная Кейт Миддлтон открыла лечебно-реабилитационный центр

    Напомним, что Кейт Миддлтон постриглась и пожертвовала 18 сантиметров своих волос в детский благотворительный фонд 

    Джерело: Hello!

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