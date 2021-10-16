В жены Путину сватают фигуристку. Кабаеву могут подвинуть

Японский политолог утверждает, что новым увлечением диктатором является Загитова

На матче Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барс» – «Металлург» (1: 3) фигуристка Алина Загитова устроила скандал. Спортсменка потребовала удалить все фото с игры, на которых она попала в кадр, заявив журналисту Рустаму Имамову: «Я вас буду судить, у меня такие связи!»

Этот эпизод не прошел мимо японского профессора политологии университета Цукуба Ицуро Накамура. Он заинтересовался связями Загитовой и сделает вывод, что спортсмены, которые выступают доверенными лицами правительства, живут в России, не зная проблем. А спортсменки и вовсе имеют шанс стать первой леди государства, пишет sport24.

Накамура напомнил об отношениях президента России Владимира Путина с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Слухи об их романе впервые появились в печати в 2008 году. А теперь, по неофициальной информации, у них трое детей. Кабаева, кстати, в последнее время также выступает с заявлениями в прессе и недавно требовала отобрать у Израиля золотую медаль Олимпиады в Токио.

«Все ведущие СМИ в России сообщали об этом (о Кабаевой и Путине). Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все в вашем распоряжении.

Конечная цель Загитовой – выйти замуж за президента Путина. Это мое предположение. Пресс-атташе президента, господин Песков, женатый на Татьяне Навке, которая прославилась в фигурном катании в 90-х. Она – продюсер Алины Загитовой», – приводит слова Накамуры Daily Cyzo.

Путину официально 69 лет. Но его однокурсник майор КГБ Юрий Швец предполагает, что он на несколько лет старше.