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    В жены Путину сватают фигуристку. Кабаеву могут подвинуть

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    Алина Загитова может занять место Алины Кабаевой - В жены Путину сватают фигуристку. Кабаеву могут подвинуть
    Алина Загитова может занять место Алины Кабаевой
    фото из открытых источников

    Японский политолог утверждает, что новым увлечением диктатором является Загитова

    На матче Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барс» – «Металлург» (1: 3) фигуристка Алина Загитова устроила скандал. Спортсменка потребовала удалить все фото с игры, на которых она попала в кадр, заявив журналисту Рустаму Имамову: «Я вас буду судить, у меня такие связи!»

    Этот эпизод не прошел мимо японского профессора политологии университета Цукуба Ицуро Накамура. Он заинтересовался связями Загитовой и сделает вывод, что спортсмены, которые выступают доверенными лицами правительства, живут в России, не зная проблем. А спортсменки и вовсе имеют шанс стать первой леди государства, пишет sport24.

    Накамура напомнил об отношениях президента России Владимира Путина с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Слухи об их романе впервые появились в печати в 2008 году. А теперь, по неофициальной информации, у них трое детей. Кабаева, кстати, в последнее время также выступает с заявлениями в прессе и недавно требовала отобрать у Израиля золотую медаль Олимпиады в Токио.

    «Все ведущие СМИ в России сообщали об этом (о Кабаевой и Путине). Вы можете стать императрицей. Государственная тайна, государственная собственность – все в вашем распоряжении.

    Конечная цель Загитовой – выйти замуж за президента Путина. Это мое предположение. Пресс-атташе президента, господин Песков, женатый на Татьяне Навке, которая прославилась в фигурном катании в 90-х. Она – продюсер Алины Загитовой», – приводит слова Накамуры Daily Cyzo.

    Путину официально 69 лет. Но его однокурсник майор КГБ Юрий Швец предполагает, что он на несколько лет старше.

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    Теги: Россия Путин
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    В жены Путину сватают фигуристку. Кабаеву могут подвинуть