Коханка Путіна хоче відібрати в Ізраїлю золоту медаль Олімпіади

Аліна Кабаєва не може заспокоїтися через поразку росіянок на Олімпіаді

Кабаєва написала листа до Міжнародної федерації художньої гімнастики

У Росії не можуть заспокоїтися через поразку гімнастки Діни Аверіної в змаганнях з художньої гімнастики на Іграх у Токіо. Олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва, яка, за неофіційною інформацією, виховує дітей від президента Росії Володимира Путіна, звернулася до голови Міжнародної федерації гімнастики Морінарі Ватанабе з листом, у якому вимагає розкрити всю інформацію про дії суддів на змаганнях у Японії.

Аналізуючи оцінки, проставлені Діні Аверіній і Ліной Ашрам, Кабаєва констатує, що судді припустилися помилки, бо, на думку колишньої спортсменки, середній бал у Аверіної вище, ніж у її ізраїльської конкурентки. Про це пише «Чемпіонат».

Росія вперше за 25 років залишилася без золотих олімпійських нагород у художній гімнастиці. До них у цьому виді спорту домінували українки Катерина Серебрянська, Оксана Скалдіна, Олександра Тимошенко.

Свої позиції в спірному питанні виклали українська суддя та призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова.

Аліна Кабаєва, за повідомленнями ЗМІ, виховує від Володимира Путіна двох дітей. Їхні стосунки тривають щонайменше з 2008 року.

Раніше Ізраїль відмовився від участі в чемпіонаті світу через істерику росіян.