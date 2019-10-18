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    Жизнь

    Вакарчук признался, сколько зарабатывает и сколько выпивает

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    <p>Святослав Вакарчук&nbsp;</p> <p>Фото: Главком</p> - Вакарчук признался, сколько зарабатывает и сколько выпивает

    Святослав Вакарчук 

    Фото: Главком

    Звезда любит виски и вино

    Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» рассказал о своих отношениях с алкоголем, депутатской зарплате.

    Уже полтора месяца Вакарчук является депутатом новой Рады. На вопрос, какую зарплату уже получил, Славик ответил:

    «Честно говоря, я всю до конца не знаю, потому что там очень сложные надбавки. Я получил чуть больше 40 тысяч гривен за первый месяц. Плюс-минус».

    Также музыкант признался, какой алкоголь он предпочитает.

    «Раньше был виски, но с каждым годом на новых выборах алкоголя выигрывает все больше и больше вино ... Когда тепло, больше белое, когда холодно - более красное. Но, откровенно скажу, это не то, чтобы оправдываться, но все, кто меня знают ... Я не большой прямо поклонник алкоголя. Я пью его не то чтобы очень редко, бывает часто, но очень мало», - отметил Вакарчук.

    «... Я фактически никогда не напиваюсь. Я знаю много людей, которые говорили: «Напился, не помню, что было вчера». Я за свои 44 года такого в жизни не помню. Что голова болела на следующий день - такое, безусловно, помню», - признался лидер партии «Голос» в интервью «Украинской правде».

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